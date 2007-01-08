به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه رسانههای تصویری اعلام کرد این سه فیلم همراه آثاری چون "اشک سرما"، "به آهستگی" و "ترکشهای صلح" که پیشتر در سینماهای کشور اکران شدهاند، در راستای حمایت از سینمای فرهنگی به زودی با قیمت ویژه هزار تومان وارد شبکه نمایش خانگی خواهند میشوند.
این اقدام در راستای اهداف سینمای ملی مبنی بر تقویت هر چه بیشتر هنر ـ صنعت سینمای ایران، به حداقل رساندن فاصله زمانی اکران یک فیلم و ورود به شبکه نمایش خانگی با هدف مبارزه با قاچاق و سرقت محصولات سینمایی و همچنین عرضه ویژه فیلمهای سینمایی با قیمت ارزان و قابل استفاده برای تمامی اقشار و خانوادههای ایرانی در دستور کار مؤسسه رسانههای تصویری قرار گرفته است.
مؤسسه رسانههای تصویری طی چند ماه اخیر اقدام به عرضه آثار سینمایی ایرانی همچون "یک تکه نان"، "زن بدلی"، "هوو" و "به نام پدر" با قیمت ویژه و به فاصله کوتاهی پس از اکران این آثار کرده است.
فیلمهای سینمایی "میم مثل مادر"، "قتل آنلاین" و "گرگ و میش" به فاصله کوتاهی پس از پایان اکران عمومی به زودی وارد شبکه نمایش خانگی میشوند.
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