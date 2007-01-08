پنج نمایشنامه و یک مجموعه پژوهش تئاتری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر فیلم فجر اعلام کرد نمایشنامه "الکترا" نوشته توفیق الحکم با ترجمه قاسم غریفی در سه هزار نسخه منتشر شده است. این نمایشنامه‌ بر اساس نمایشنامه "الکترا" و با نگاهی امروزی به مسایل نوشته شده و به ماجرای الکترا، برادر و مادرش می‌پردازد.



"خانه فراموشان" نوشته طلا معتضدی است که او این نمایشنامه را به نغمه ثمینی تقدیم کرده است. این اثر در 46 صفحه با قیمت 700 تومان منتشر شده است. نمایشنامه "ابریشم بانو" نوشته عزت‌اله مهرآوران هم که سال گذشته در نخستین جشن ادبیات نمایشی ایران برگزیده شد، در 36 صفحه با قیمت 700 تومان منتشر شده است.



نمایشنامه "بازی آونگ" نوشته مهدیه حسینی است و او آن را را به پدربزرگ و مادر‌بزرگش تقدیم کرده است. بر این اساس اشخاص نمایشنامه ویلیام تورال، فیلیپ رومیر و آنجلینا هستند و ماجرای آن حول و حوش سال‌های پایانی دهه 60 در دهکده‌ای نزدیک پایتخت هائیتی می‌گذرد. این نمایشنامه در 47 صفحه منتشر شده است.



دو نمایشنامه "همسرایی مختار" و "حر" نوشته محمود عزیزی با همکاری کانون تئاتر دینی در قالب یک کتاب و به مناسبت فرارسیدن ایام محرم و برگزاری همایش آئین‌های عاشورایی در انتشارات نمایش منتشر شده است. در نمایشنامه "همسرایی مختار"، قیام مختار به تصویر کشیده می‌شود.



عزیزی در ابتدای این نمایشنامه آورده است: "در دوره‌های ما که نه چندان دور است، یکی از سرگرمی‌های آموزشی، همین گروههای تعزیه بودند که ما را بر این می‌داشتند تا در دل وقایع تاریخ شیعه، با اسلام آشنا شویم. در این نمایش قصد ما بازسازی تعزیه نیست و ..." در بخش پایانی کتاب نیز به معرفی نمایش "حر" که عزیزی آن را اسفند 81 و فروردین و اردیبهشت 82 اجرا کرد، پرداخته شده است.



همچنین "مجموعه پژوهش‌های تئاتر دینی ـ 3" به کوشش مجید سرسنگی، مهرداد رایانی مخصوص و محمد‌رضا فرزاد تحت عنوان کتاب "نمایش و دین" به مناسبت برگزاری سمینار نمایش و دین منتشر شده است. در این کتاب عناوینی چون به سوی نظریه نمادین تئاتر، بحران قربانی، تئاتر و مذهب: جستجو برای الگوی جدید، تئاتر پیش از جهان اخلاقیات و زیبایی شناسی در کهن الگوی آئینی، بیرون کشیدن اژدهای سیامی و کالبد جادویی آمده است.



رضا شیرمرز، بابک احمدی، اشرف میرنظامی، یاسر همتی و لیلا سعیدی رهبر کار ترجمه مطالب را بر عهده داشته‌اند و متن چکیده را متین نهاوندی ترجمه کرده است. کتاب "نمایش و دین" در 208 صفحه به قیمت 2000 تومان از سوی انتشارات نمایش وارد بازار کتاب شده است.



بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تا 27 دی ماه در دو بخش تئاتر صحنه‌ای و خیابانی همراه با نشست‌ها و کارگاههای آموزشی در تهران بزرگ می‌شود.

