«توشاک» سرمربی تیم فوتبال تراکتور سازی باقی می ماند

زنوزی مطلق مالک جدید باشگاه تراکتورسازی تبریز، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت این باشگاه ابراز داشت: دیروز جلسه ای پیرامون وضعیت بازیکنان سرباز تراکتورسازی برگزار و تصویب شد با توجه به اینکه بازیکنان سرباز تراکتورسازی پیش از انتقال باشگاه به مالک جدید به خدمت این تیم درآمده اند، تا پایان خدمت سربازی خود در این تیم بمانند.

وی افزود: احسان پهلوان، مهدی مهدی پور، دانیال اسماعیلی فر، محمد مسلمی پور، محمدرضا آزادی و رضا شربتی بازیکنان سرباز تراکتورسازی هستند که احتمالا یک سرباز دیگر به این نفرات اضافه خواهد شد که جذب آن پیش از این صورت گرفته است.

زنوزی مطلق در ادامه در پاسخ به برخی شایعات پیرامون مذاکره الاهلی مصر با «جان توشاک» سرمربی جدید تراکتورسازی عنوان کرد:متاسفانه خبر درج شده امروز در سایتها و خبرگزاریها صحت داشت و بعضی تیم های کشورهای عربی به دنبال انصراف «توشاک» این سرمربی بزرگ جهان برای حضور در ایران هستند براین اساس حتی مبالغ بیشتری نیز به وی پیشنهاد کرده اند اما توشاک، اعلام کرده که قرارداد خود را با باشگاه تراکتورسازی امضا کرده و هرگز آن را لغو نمی کند.

مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز ادامه داد: به هواداران اعلام می کنم این سرمربی اروپایی تا یک هفته یا ده روز آینده وارد تبریز تبریز می شود و جای نگرانی نیست.

وی در ادامه از فروش امتیاز تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز خبر داد و اذعان داشت: این باشگاه چند مشتری دارد که اولویت اول ما این است که در تبریز بماند، براین اساس ما قصد داشتیم امتیاز این تیم را به باشگاه ماشین سازی واگذار کنیم اما مدیرعامل جدید ماشین سازی تبریز اعلام کرد برنامه ای برای حضور تیم در لیگ برتر ندارد.

زنوزی خاطرنشان کرد: البته تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز از نظر قانونی مشکلی برای حضور در لیگ برتر ندارد، چرا که مالک من نیستم بلکه شرکت ها سهام دار این باشگاه ها هستند، اما برای حضور قوی تر باشگاه تراکتورسازی تبریز در لیگ برتر، قصد داریم امتیاز گسترش فولاد را واگذار کنیم.

مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز در پایان گفت: قرارداد سه ساله ای با عبدالله زاده برای سه سال منعقد شد، با تمامی بازیکنانی که جدیدا قرارداد امضا کرده ایم، بلندمدت بوده تا برای چند سال آینده مشکلی برای جذب بازیکن نداشته باشیم.