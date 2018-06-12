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۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

مدیر امورباغبانی جهاد کشاورزی استان زنجان:

استان زنجان ظرفیت لازم برای گسترش کشت گلخانه ای را دارد

استان زنجان ظرفیت لازم برای گسترش کشت گلخانه ای را دارد

زنجان-مدیر امورباغبانی جهاد کشاورزی استان زنجان وسعت گلخانه های استان زنجان را ۳۲ هکتار اعلام کرد وگفت: استان زنجان ظرفیت لازم برای گسترش کشت گلخانه ای را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام اجاقلو صبح سه شنبه در جلسه کار گروه کشاورزی، به کشت محصولات گلخانه ای در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در بحث تولید محصولات گلخانه ای ۳هزار و۵۰۰ نفر در استان زنجان مشغول به کار هستند و در این میان باید به کشت محصولات گلخانه ای توجه شده و توسعه یابد.

وی  با بیان اینکه استان زنجان ظرفیت لازم برای گسترش کشت گلخانه ای را دارد، اظهار کرد: این افراد در ۱۱۰ واحد گلخانه ای در زنجان، ابهر، خدابنده و طارم فعالیت می کنند.

مدیر امورباغبانی جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تولید محصولات گلخانه ای یک روش نوین است که باعث افزایش کیفیت محصول تولیدی، افزایش صادرات، صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدرویونیک و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای فارغ التحصیلان کشاورزی می شود و سازمان بر تحقق این امر مهم توجه جدی دارد.

اجاقلو ابراز کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در راستای افزایش اشتغال در استان حمایت لازم از فارغ التحصیلان کشاورزی را دارد و درصد  خوبی از فارغ التحصیلان کشاورزی دراستان زنجان در بخش محصولات گلخانه ای فعالیت می کنند.

وی وسعت گلخانه های استان زنجان را ۳۲ هکتار اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود  امسال هزار و۹۰۰ تن انواع  محصول گلخانه ای در استان تولید و صادر شود.

مدیر امورباغبانی جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: محصولاتی مانند توت فرنگی، سبزی و صیفی و نهال عمده محصولات تولیدی گلخانه های سطح استان است.

کد مطلب 4318752

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