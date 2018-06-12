به گزارش خبرنگار مهر، بهنام اجاقلو صبح سه شنبه در جلسه کار گروه کشاورزی، به کشت محصولات گلخانه ای در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در بحث تولید محصولات گلخانه ای ۳هزار و۵۰۰ نفر در استان زنجان مشغول به کار هستند و در این میان باید به کشت محصولات گلخانه ای توجه شده و توسعه یابد.

وی با بیان اینکه استان زنجان ظرفیت لازم برای گسترش کشت گلخانه ای را دارد، اظهار کرد: این افراد در ۱۱۰ واحد گلخانه ای در زنجان، ابهر، خدابنده و طارم فعالیت می کنند.

مدیر امورباغبانی جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تولید محصولات گلخانه ای یک روش نوین است که باعث افزایش کیفیت محصول تولیدی، افزایش صادرات، صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدرویونیک و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای فارغ التحصیلان کشاورزی می شود و سازمان بر تحقق این امر مهم توجه جدی دارد.

اجاقلو ابراز کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در راستای افزایش اشتغال در استان حمایت لازم از فارغ التحصیلان کشاورزی را دارد و درصد خوبی از فارغ التحصیلان کشاورزی دراستان زنجان در بخش محصولات گلخانه ای فعالیت می کنند.

وی وسعت گلخانه های استان زنجان را ۳۲ هکتار اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال هزار و۹۰۰ تن انواع محصول گلخانه ای در استان تولید و صادر شود.

مدیر امورباغبانی جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: محصولاتی مانند توت فرنگی، سبزی و صیفی و نهال عمده محصولات تولیدی گلخانه های سطح استان است.