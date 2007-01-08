توقف صادرات نفت روسیه یک تهدید فوری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،" فاران تارادلاس" تصریح کرد:" من می خواهم براین مسئله تاکید کنم که هیچ خطر فوری به دنبال توقف انتقال نفت در کوتاه مدت وجود ندارد."

وی افزود: این کمیسیون در نظر دارد تا نشستی را طی روزهای آینده از گروه تهیه نفت که یک تیم از کارشناسان اروپایی است، برای بررسی هر گونه اقدامی که ممکن است مورد نیاز باشد، تشکیل دهد.

تارادلاس خاطر نشان کرد که آلمان دارای ذخیره نفتی برای 130 روز و لهستان برای 70 روز است.

به گفته این کمیسیون، توقف انتقال نفت روسیه که بر اسلواکی هم تاثیر گذاشته نتیجه مشکلات بر سر کنترل جریان نفت در خط لوله " دروژبا" است که از بلاروس می گذرد.

تنشها بین روسیه و بلاروس روز گذشته افزایش یافت و آن زمانی بود که مینسک رئیس شرکت خط لوله " ترانس نفت" روسیه را احضار کرد و مسکو خواستار پایان دادن به اجرت انتقال نفت از سوی مینسک شد.پس از آن مقامهای لهستان اعلام کردند که عملیات انتقال نفت از بلاروس به لهستان و آلمان در ادامه تنشها بین مسکو و مینسک شبانه قطع شده است.

ائتلاف استراتژیک روسیه با بلاروس به علت تصمیم مسکو مبنی بر تحمیل تعهداتی در فروش نفت برای همسایه خود ، بهای افزایش یافته ( 2 برابر) گاز روسیه و ممنوعیت واردات شکر بلاروس متزلزل شده است.

بلاروس یک مسیر مهم در انتقال نفت و گاز روسیه به شمار می رود، اما اخیرا بین مسکو و مینسک بر سر تهیه انرژی اختلافاتی به وجود آمده است.

روسیه و بلاروس چند روز پیش در آخرین لحظات و پیش از قطع انتقال گاز مسکو به مینسک،قرارداد جدیدی را با بهای بالاتر گاز امضا کردند.