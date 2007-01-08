تیم ملی ایران مقابل هامبورگ تن به شکست داد / تیر دروازه با ایران نامهربانی کرد

به گزارش خبرنگارمهر، در این دیدار که عصر امروز در ورزشگاه النصر امارات و در حضور 5 هزار تماشاگربرگزار شد، تیم هامبورگ موفق شد با نتیجه 2 بریک تیم ملی کشورمان را شکست دهد .

گوئه ره رو(29) و بریشا(70) برای تیم هامبورگ گلزنی کردند و تک گل تیم ایران در دقیقه 64 روی ارسال زیبای ایمان مبعلی و ضربه سر رسول خطیبی به ثمر رسید. البته گل دوم هامبورگ در شرایط مشکوک به آفساید به ثمر رسید.

ضمن اینکه تیم ملی ایران در دقایق 63 و 64 به ترتیب توسط خطیبی و کاظمیان تیر دروازه هامبورگ را لرزاند اما این توپها تبدیل به گل نشد تا تیم کشورمان این دیدار را با شکست به پایان برساند.

در این مسابقه حسین کعبی، ایمان مبعلی، امیرحسین صادقی، رضا عنایتی و صابرمیرقربانی از تیم ایران از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

امیر قلعه نوعی مقابل هامبورگ ازچهارتعویض استفاده کرد که دردقیقه 54 ایمان مبعلی وکیانوش رحمتی را بترتیب به جای حسین کاظمی و ابراهیم صادقی به میدان فرستاد. همچنین در دقیقه 80 پژمان نوری جانشین علیرضا نیکبخت واحدی و در دقیقه 84 صابر میرقربانی به جای جلال حسینی وارد زمین مسابقه شدند.

پس از تعویض نیکبخت واحدی که کاپیتان تیم ایران در این دیداربود محمد نصرتی بازوبند کاپیتانی تیم ملی کشورمان را بربازو بست.

همچنین مهدی مهدوی کیا که در این دیدار برای تیم هامبورگ به میدان رفت در دقیقه 46 جای خود را به بن هاتیری داد.

از نکات جالب توجه دیگر این دیدارحضور حشمت مهاجرانی درجایگاه ویژه بود، همچنین آرش برهانی و فرهاد مجیدی بازیکنان تیم النصر نیز از روی سکوها نظاره گر این دیدار بودند . "برونو متسو" سرمربی تیم ملی امارات هم که دو روز دیگر تیمش را مقابل هامبورگ هدایت می کند، یکی از ناظرین این دیدار بود.



تیم ملی فوتبال کشورمان روز چهارشنبه و در دومین دیدار خود در چارچوب رقابتهای چهارجانبه امارات با تیم اشتوتگارت آلمان دیدار خواهد کرد .