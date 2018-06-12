به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان برای حضور در بازی‌های آسیایی از روز ۱۹ خردادماه وارد مرحله چهارم اردوی آماده سازی شد که این تمرینات تا هفته اول لیگ برتر وزنه‌برداری (۸ تیرماه) در کمپ تیم‌های ملی ادامه خواهد داشت.

طبق برنامه کادر فنی تیم ملی وزنه برداری، رکوردگیری نهایی اردونشینان نیز اواخر اردوی کنونی طی روزهای پنجم و ششم تیرماه انجام می شود و بدین ترتیب اردوی مذکور نیز به روزهای پایانی خود نزدیک خواهد شد. پیش از این قرار بود رکوردگیری نهایی از ملی‌پوشان برای مشخص شدن ترکیب وزنه‌برداران اعزامی به بازی‌های آسیایی نهم خردادماه انجام شود که با توجه به تغییر برنامه کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا و برگزارکنندگان مسابقات، زمان رکوردگیری نهایی ملی پوشان کشورمان نیز تغییرکرد.

وزنه برداران اردونشین بعد از رکوردگیری خود را مهیای اردوی سطح دریا خواهند کرد که گفته می شود این اردو از روز ۸ تیرماه در یکی از مناطق استان گیلان برپا خواهد شد.

هم اکنون کیانوش رستمی، سید ایوب موسوی، محمدرضا براری، سهراب مرادی، محسن بهرام زاده، علی هاشمی، سعید علی حسینی، علیرضا سلیمانی، پیمان جان، بهداد سلیمی، علی مکوندی و مجید عسگری وزنه برداران حاضر در اردوی تیم ملی هستند.