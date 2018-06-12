فیرمینو: باید به عنوان یک فوق ستاره به من نگاه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو فیرمینو همچنان در برزیل به عنوان یک فوق ستاره شناخته نشده، این در حالی است که در مسابقات باشگاهی به همه نشان داده چه قابلیت هایی دارد.

باید دید بازیکن ۲۶ ساله در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در چه نقشی برای تیمش به میدان خواهد رفت.

تا اینجای کار سرمربی تیم ملی برزیل، تیته علاقه بیشتری به ستاره تیم فوتبال منچسترسیتی یعنی گابریل خسوس نشان داده و او را در مرکز به کار می گیرد، در حالی که نیمار و ویلیان هم از دو طرف وی را پوشش می دهند.

تمامی اینها در حالی است که فیرمینو در فصل گذشته موفق به زدن ۲۷ گل شد. او همچنین در رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا ۱۴ پاس گل برای هم تیمی هایش مهیا کرده است.

مهاجم برزیلی در مصاحبه با فورفورتو گفت: نمی توانم دقیق توضیح دهم. شاید به خاطر این است که من قبل از آمدن به اروپا خیلی در برزیل بازی نکردم. زمانی که خیلی جوان بودم کشورم را ترک کردم و فکر می کنم این دلیلی است که آنها مرا در مقایسه با دیگر بازیکنان نمی بینند.

کوتینیو ادامه داد: شاید من خارج از برزیل رکوردهای بهتری داشته باشم، اما خیلی نگران این مسئله نیستم. چیزی که برایم اهمیت دارد انجام دادن کار درست و حضور در باشگاهی است که در آن خوشحالم. دیگر چیزها به خودی خود حل می شوند.