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۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

توفیقی در گفتگو با مهر:

با سیاست‌های شفر بازیکن جذب می‌کنیم/ آینده استقلال تامین شد

با سیاست‌های شفر بازیکن جذب می‌کنیم/ آینده استقلال تامین شد

معاون ورزشی باشگاه استقلال گفت: هیچ کدام از بازیکنانی که تاکنون جذب کرده‌ایم بدون نظر شفر نبوده و هر آنچه که او بخواهد را برایش فراهم می‌کنیم.

سید پندار توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته بازیکنان خیلی خوبی را که همه در رده سنی امید هستند جذب کردیم و با این سیاست در نقل و انتقالات آینده باشگاه را از نظر بازیکن تامین کردیم. 

وی افزود: با ۸ بازیکن در رده سنی امید قرارداد بستیم که همه این بازیکنان مورد تایید شفر قرار دارند. پیش از این هم بازیکنانی گرفتیم که شفر آنها را خواسته بود و از این به بعد هم کاملا با نظر شفر در نقل و  انتقالات پیش می‌رویم.

معاون ورزشی آبی پوشان در ادامه بیان داشت: سیاست ما این است که تفکرات شفر را اجرایی کنیم تا انشاءالله سالی خوب را برای استقلال در فصل جدید رقم بزنیم.

کد مطلب 4318937

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