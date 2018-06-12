سید پندار توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته بازیکنان خیلی خوبی را که همه در رده سنی امید هستند جذب کردیم و با این سیاست در نقل و انتقالات آینده باشگاه را از نظر بازیکن تامین کردیم.

وی افزود: با ۸ بازیکن در رده سنی امید قرارداد بستیم که همه این بازیکنان مورد تایید شفر قرار دارند. پیش از این هم بازیکنانی گرفتیم که شفر آنها را خواسته بود و از این به بعد هم کاملا با نظر شفر در نقل و انتقالات پیش می‌رویم.

معاون ورزشی آبی پوشان در ادامه بیان داشت: سیاست ما این است که تفکرات شفر را اجرایی کنیم تا انشاءالله سالی خوب را برای استقلال در فصل جدید رقم بزنیم.