به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، میرعلی اشرف پوری حسینی در مورد وجود مقاومت در برابر اجرای سیاست خصوصی سازی اظهار داشت: در همه کشورها در راستای اجرای این سیاست شاهد نوعی از مقاومت ها و حرکت های اجتماعی هستیم که این موضوع به این معنی است که در هیچ کجای دنیا سیاست خصوصی سازی بدون بروز مقاومت و اعتراضات اجرایی نشده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از بین بردن مقاومت ها در برابر خصوصی سازی با صدور بخشنامه و دستور امکان‌پذیر نیست، افزود: در این میان برخی از مدیران میانی و بالایی شرکت های دولتی به دلایل روابطی که داشته اند، در پست هایی منصوب شده و از منافعی برخوردار شده اند؛ بنابراین منافعی دارد که از این جهت اجرای خصوصی سازی موجب می شود تا این منافع از دست رفته و بروز چنین مقاومت‌هایی را بر واگذاری های دولت شاهد باشیم.

وی ادامه داد: البته در قوانین و مقررات اختیاراتی به برخی افراد داده شده که با مقاومت ها در برابر خصوصی سازی برخورد کنند، اما در عمل دیده می‌شود که از این قوانین در برابر مقابله با مقاومت ها استفاده کامل نمی شود.

پوری حسینی اضافه کرد: رهبر انقلاب و وزرای دولت همیشه از عدم تحقق کامل اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی گلایه کرده اند که بخش قابل توجهی از این موارد به وجود مقاومت ها در برابر اجرای خصوصی سازی بر میگردد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در واگذاری هایی که این سازمان انجام می دهد حداکثر خواسته ما از بخش خصوصی، حفظ سطح اشتغال است. بر این اساس ممکن است خریدار یک شرکت بخواهد نیروهای متخصص را جایگزین نیروهای قبلی شرکت کند؛ بنابراین بروز چنین مقاومت هایی در راستای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی واقعی کاملا طبیعی است.

وی اذعان داشت: در این زمینه از مردم درخواست می‌کنیم سازمان خصوصی سازی را در راستای واگذاری ها همراهی کنند تا هر چه زودتر شاهد کوچک شدن دولت و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم.