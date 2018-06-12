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۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

وزیر راه و حمل و نقل عراق هشدار داد؛

تحرکات داعش در اطراف سامراء و کرکوک برای حمله به بغداد

تحرکات داعش در اطراف سامراء و کرکوک برای حمله به بغداد

یک وزیر عراقی نسبت به تحرکات داعش برای استقرار در اطراف کرکوک و سامراء و حمله به بغداد هشدار داده و گفته این تحرکات با حمایت کسانی صورت می گیرد که تأمین مالی داعش را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «باقر جبر الزبیدی» وزیر راه و حمل و نقل عراق در صفحه رسمی خود در فیسبوک نسبت به طرحی از سوی داعش برای اخلال در امنیت بغداد هشدار داد.

وی تأکید کرد که در سال ۲۰۱۳ نسبت به سقوط موصل و الانبار هم هشدار داده بودم و در سال ۲۰۱۲ گفته بودم که درگیری ها به دیوارهای بغداد هم خواهد رسید و نگرانی های ما بی جا نبود.

الزبیدی در ادامه گفت: امروز افعی های داعش با حمایت کسانی که تأمین مالی آنها را برعهده دارند وارد کشور شده اند و با سوء استفاده از اوضاع سیاسی کشور و فضای انتخاباتی تلاش می کنند که به صورت روزانه در اطراف سامراء و کرکوک فعالیت کنند و نیروهای حشد شعبی و پلیس اتحادیه را هدف حملات تروریستی خود قرار دهند.

وی در ادامه فاش کرد که داعش به صورت شبانه روزی فعالیت می کند تا عناصر خود را از شرق فرات در سوریه به مناطق نزدیک به سامراء و کرکوک انتقال داده تا بغداد را هدف قرار دهد.

در طول چند روز گذشته تروریست های داعش چندین بار کرکوک و مناطق اطراف آن را مورد هدف قرار داده که در آخرین حمله و در پی انفجار یک بمب دست ساز ۱۴ عراقی کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 4319030

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