جزییاتی از قراردادهای بازیکنان جدید استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته باشگاه استقلال در اقدامی جالب توجه از قرارداد ۸ بازیکن جدید که در رده سنی امید قرار داشته و از بازیکنان آینده دار هستند رونمایی کرد.

شاهین طاهر خانی، امید سام کن، ابوالفضل محمد حسنی، امیر محمد زالی، احمدرضا احمدوند، محمد مهدی طاهری، امیر حسین کارگر و حیدعلی احمدزاده بازیکنان جدید این تیم هستند که شب گذشته آبی پوش شدن آنها اعلام شد تا باشگاه استقلال در روند نتیجه گیری ادامه مسیر دهد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر در این خصوص مشخص کرد قرارداد همه این بازیکنان به جز آن که با مبالغ نسبتا کم و معقول منعقد گردیده، از نظر زمانی ۵ ساله بوده و هیچ قید و شرطی برای جدایی مشروط و غیره در آن ها وجود ندارد و بازیکنان مزبور تا ۵ فصل آینده بدون هیچ قید و شرطی در اختیار باشگاه استقلال هستند.

حتی در این قراردادها حق ترانسفر بازیکنان نیز دیده شده و در صورتی که این بازیکنان در آینده پیشنهادی از باشگاه های خارجی دریافت کنند حق ترانسفر آنها نیز با باشگاه استقلال خواهد بود.