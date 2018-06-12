تشریفات صادرات بنزن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد تشریفات صادرات بنزن (جز اقلام شیمیایی و صنعتی) خارج از دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی است.
در بخشنامه گمرک آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۹۴۵/ ۹۵/ ۲۴۵ مورخ ۹۵/۷/۱۱ موضوع خروج ۱۵ قلم محمولههای مایع نفت و گاز از ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاح و بهبود فرایندهای صادرات، واردات،عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی بپیوست تصویر نامه شماره ۱۰۶۳۳/ ۹۷/ ص مورخ ۹۷/۰۲/۲۵ دفتر مبارزه با قاچاق فراوردههای نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی به همراه نامه شماره ۳۵۴ مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ سرپرست محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و ا علام میدارد بنزین جزو اقلام شیمیایی و صنعتی موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل صدورالذکر اعلام و انجام تشریفات صدور محموله مزبور خارج از دستورالعمل مربوطه قابل انجام بوده لذا در زمان انجام تشریفات صدور نمونه کالا جهت تعیین نوع و ماهیت محموله اظهاری به ازمایشگاههای تایید صلاحیت شده اداره کل استاندارد ارسال و در صورت تایید ماهیت و مطابقت با محموله اظهاری کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.
نظر شما