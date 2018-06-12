تشکل انجمن اسلامی یک فرصت ارزشمند برای یادگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به همراه اعضای شورای معاونین و دو عضو دانش آموز شورای مرکزی ضمن دیدار با وزیر آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از آخرین فعالیت ها و اقدامات اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

سید محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش نیز در این دیدار گفت: در دنیای پر از رمز و راز های امروز که با دشمنی های بسیار پیچیده ای همراه است و در این شرایط بسیار دشواری که نسل امروز در آن پرورش می یابد و باید اعتراف کنیم هیچ نسخه ای جز استفاده از آموزه های دینی برای بیرون رفتن از مشکلات نداریم، اگرما هوشمند ترین نیروی انسانی را داشته باشیم، اگر ما تیز هوش ترین افراد جامعه را در اختیار داشته باشیم، اگر ما قوی ترین مدیران کشور و جامعه را به خدمت بگیریم باید اعتراف کنیم در صورتی که تمسک به آموزه های الهی و دینی نباشد حتما در این دنیای پیچیده بسیار گرفتار می شویم.

وی گفت: در فرایند یاددهی و یادگیری تعلیم و تربیت امروز آموزش های رسمی سهم بسیار اندکی را در یادگیری ایفا می کند و در بعضی از مواقع تنها بیست درصد یادگیری از آموزش های رسمی است و هشتاد درصد از محیط های دومی صورت خواهد گرفت. محیط هایی مثل خانواده،اجنماع و تشکل ها و محیط های همسالان... بنابراین اگر نظام آموزش و پرورش همه انرژی خود را هم صرف آموزش های رسمی کند باید اعتراف کنیم که قطعا به شکست خواهد انجامید.

بطحائی خاطر نشان کرد، آموزش و پرورش ما تا به امروز بیشتر انرژی و توان خود را بر روی آموزش های رسمی گذاشته است و علی رغم اینکه همه مدیران، وزرا و معاونین سابق جزو متعهدترین و متدین ترین نیروی انسانی دولت ها بودند اما امروز شاهد هستیم که نشانه های نا کارآمدی در آموزش و پرورش هویدا است.

تشکل های دانش آموزی به ویژه انجمن های اسلامی دانش آموزان باید سهم بیشتری را در فرایند یادگیری و یاد دهی به خود اختصاص دهند و لازم است هم سویی و همگرایی لازم بین تشکل های دانش آموزی وجود داشته باشد و تقویت شود.

وی گفت: نگاه من به تشکل های دانش آموزی به صورت اعم و به انجمن اسلامی به صورت اخص نگاه یک ظرفیت و محیط یادگیری است و یک ساختار تشریفاتی نیست، تشکل انجمن اسلامی یک فرصت ارزشمند برای یاد گیری و رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت است که ما تا به امروز از آن غافل بودیم یا برای ما کم رنگ بود. این تشکل فضای بسیار وسیعی برای کار دارد من بسیار امیدوارم تا با کمک شما دوستان عزیزم بتوانیم این عرصه را باز کنیم تلاش های آقای علامتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان واقعا قابل تقدیر است و شما با دست های خالی کار های بسیار ارزشمندی را انجام داده اید و افق نگاه مان بر روی تشکل ها واقعا به عنوان محیط یادگیری دوم باید گسترش یابد و به این سمت حرکت کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: انجمن های اسلامی یک تشکل خوش نام برای همگان بوده و توام با یک بصیرت دینی ، سیاسی و منطق بوده است و در حقیقت همیشه توام با این مفاهیم بوده است. امیدوارم تا زمانی که بنده به عنوان وزیر آموزش و پرورش هستم بتوانیم گام های اساسی را برای این حق بزرگی که انجمن های اسلامی بر گردن ما دارد ایفا کنیم و قدم های خوبی را در این مسیر برداریم.

در پایان این دیدار دو عضو دانش آموز شورای مرکزی پرچم هیئت های انصار المهدی (عج) را به صورت نمادین و لیست مطالبات دانش آموزان عضو انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور را به وزیر آموز و پرورش تقدیم کردند.