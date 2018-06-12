دولت با «لابی» جلوی سوال از رئیس جمهور و وزرا را می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور نماینده مردم کردکوی و بندر ترکمن در مجلس در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به مطرح شدن سوالاتی از رئیس جمهور و وزرا اظهار داشت: هنگامی که سوال از رئیس جمهور و وزرا مطرح می شود بارها با لابی های مختلف مواجه شده ایم که سوال ها را جمع کنند.

وی خطاب به دولت گفت: به عنوان یک نماینده اصلاح طلب که حامی دولت هستم می گویم که به حقوق قانونی نمایندگان برای سوال و استیضاح احترام گذاشته شده و از این رفتارها پرهیز شود.

گفتنی است، در ماه های اخیر تاکنون دو بار تقاضای سوال نمایندگان از رئیس جمهور در خصوص مشکلات اقتصادی کشور با لابی دولت از حد نصاب امضا افتاده و همین مسئله باعث اعتراض نمایندگان شده است.