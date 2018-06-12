  1. سیاست
  2. مجلس
۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۰

نورقلی پور در تذکر شفاهی:

دولت با «لابی» جلوی سوال از رئیس جمهور و وزرا را می گیرد

دولت با «لابی» جلوی سوال از رئیس جمهور و وزرا را می گیرد

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: هنگامی که سوال از رئیس جمهور و وزرا مطرح می شود، دولت بارها با لابی های مختلف سوال ها را جمع می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور نماینده مردم کردکوی و بندر ترکمن در مجلس در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به مطرح شدن سوالاتی از رئیس جمهور و وزرا اظهار داشت: هنگامی که سوال از رئیس جمهور و وزرا مطرح می شود بارها با لابی های مختلف مواجه شده ایم که سوال ها را جمع کنند.

وی خطاب به دولت گفت: به عنوان یک نماینده اصلاح طلب که حامی دولت هستم می گویم که به حقوق قانونی نمایندگان برای سوال و استیضاح احترام گذاشته شده و از این رفتارها پرهیز شود.

گفتنی است، در ماه های اخیر تاکنون دو بار تقاضای سوال نمایندگان از رئیس جمهور در خصوص مشکلات اقتصادی کشور با لابی دولت از حد نصاب امضا افتاده و همین مسئله باعث اعتراض نمایندگان شده است.

کد مطلب 4319304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها