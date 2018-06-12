به گزارش خبرنگار مهر، محسن حرازی زاده پیش از ظهر امروز در جلسه ای با مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد با اشاره به اهمیت بحث فرهنگی اظهار داشت: بحث فرهنگ در کشور ما جای کار بسیار زیادی دارد و با وجود بودجه های زیادی که برای آن صرف شده، اما هنوز جای کار دارد.

وی بیان کرد: ما در هلال احمر استان یزد دارای پتانسیل جوانان و نوجوانان و کودکان و بانوان هستیم که در کانون هایی از جمله دانشجویی، دانش آموزی و طلاب مشغول به فعالیت هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که باید حیطه فعالیت های خود را بشناسیم و معرفی کنیم تا بتوانیم با هم افزایی به نوعی اثرگذاری بیشتری داشته باشیم.

حرازی زاده بیان کرد: اهداف هلال احمر شامل امدادرسانی در زمان جنگ و حادثه است که آمادگی برای اتفاقات مختلف ایجاد می کند که در این بخش می توانیم با همکاری کانون های مساجد فعالیت های اثرگذاری داشته باشیم.

وی ادامه داد: از جمله طرح های هلال احمر دادرس و خادم است که می توانیم از این پتانسیل ها در زمینه همکاری استفاده کنیم و به هدف خود برسیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد بیان کرد: طرح محله ایمن از جمله دیگر اقدامات ما است که در کانون های مساجد نیز می توان آن را پیگیری کرد و مردم را آگاه سازی کنیم.

در این نشست نیز قرار شد کارشناسان با بررسی فعالیت های دو مرکز تفاهم نامه ای امضا کنند.