۵۷۰۰ هکتار از شالیزارهای مازندران خشک شد/ اجرای ۵۴ پروژه کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرنیا ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه با گرامیداشت سالروز تشکیل جهاد سازندگی با اشاره به خودکفایی در اکثر محصولات گفت: امروز به جز دو تا سه محصول در بیشتر محصولات ازجمله گندم خودکفا هستیم و نیاز به واردات نیست، همچنین در تولید زراعی شکر به مرز خودکفایی می رسیم.

وی با بیان اینکه کم‌آبی در بسیاری از استان ها به مرز هشدار رسیده است و به دلیل کم بارشی ۱۵ تا ۱۸ درصدی در مازندران نیز دچار مشکل شده ایم افزود: کم بارشی و کم برفی در ارتفاعات سبب شده تا در سال زرعی جاری دچار نگرانی هایی باشیم و پیش‌بینی می شد در ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری با کمبود آب مواجه باشیم اما خوشبختانه با مدیریت صورت گرفته فقط در پنج هزار و ۷۰۰ هکتار کشت برنج صورت نگرفته است.

حیدر پور با اشاره به تشکیل ستاد بحران و اقدامات صورت گرفته یادآور شد: با مشارکت خوب‌صورت گرفته در استان و همکاری کشاورزان و دهیاران تاکنون ۱۹۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان نشاء شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: در حدود پنج هزار و ۷۰۰ هکتار به دلیل واقع‌شدن در منطقه قرمز ازنظر وضعیت آبی کشت برنج نشده است و بیشتر این شالیزارها در حوزه آبریز سد شهید رجایی و در میان درود، ساری و جویبار است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع تنش آبی اظهار داشت: با مدیریت خوب و هماهنگ در استان از خشک شدن بیش از ۵۰ هزار هکتار از شالیزارها پیشگیری شد و تاکنون فقط پنج هزار و ۷۰۰ هکتار از شالیزارها کشت نشده است.

بهره برداری از ۵۴ پروژه زیربنایی و تولیدی بخش کشاورزی

حیدر پور با عنوان اینکه استرس خشکی و کم‌آبی در استان کم و مدیریت‌شده است به طرح‌های هفته جهاد کشاورزی اشاره و اضافه کرد: در این ایام تعداد ۵۴ پروژه در ۱۳۸ روستا به بهره‌برداری می‌رسد که شامل پروژه‌های زیربنایی و تولیدی است و بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ خانوار روستایی از آن بهره مند می‌شوند.

وی شمار پروژه‌های زیربنایی را ۴۹ طرح و تعداد پروژه‌های تولیدی را ۵ طرح اعلام کرد و گفت: لایروبی و احیای آب‌بندان ها ازجمله طرح‌ها است زیرا ۸۰۰ آب‌بندان با ۱۷ هزار هکتار در استان وجود دارد.

حیدر پور تصریح کرد: بنا داریم با کمک آب منطقه‌ای و نمایندگان مجلس، همه آب‌بندان ها را در برنامه سه تا چهارساله احیاکنیم و اکنون ظرفیت ذخیره‌سازی آب‌بندان ها بیش از ۳۴۰ میلیون مترمکعب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: در سال گذشته درزمینهٔ تولید دانه‌های روغنی توفیق خوبی داشتیم و سطحی معادل ۱۸ هزار هکتار کشت شد و در سال جاری نیز ۲۸ هزار تن دانه روغنی کلزا خریداری‌شده است و پیش‌بینی می‌شود این میزان خرید تا ۳۲ هزار تن افزایش یابد.

وی با اظهار اینکه در کارهای زیربنایی در حوزه کشاورزی استان اقدامات خوبی صورت گرفته است، آبیاری مدرن را برای کاهش هدر رفت و تلفات آب مهم برشمرد.