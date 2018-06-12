واکنش اعضای شورای شهر به جرم انگاری جرایم ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دستور جلسه امروز شورای شهر تهران به بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی و افزایش مقررات ساخت و ساز اختصاص داشت که با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی این دستور جلسه پیشنهاد اضافه شدن نام شورای عالی استانها به بند مرتبط با پیگیری تبدیل شدن تخلفات ساختمانی به جرم را ارائه و تصریح کرد: ایجاد قوانین مربوط به جرم انگاری تنها توسط مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است و این موضوع عملیاتی نخواهد شد مگر اینکه از سوی شورای عالی استانها پیگیری شود.

محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه پیش بینی های لازم برای تهیه لوایح قضائی از طریق نهادهای قانونی مشخص شده است گفت: من طرفدار کاهش عناوین جرم هستم که برهمین اساس می توان جرم هایی را که کارآمدی ندارند را حذف کرد این در حالی است که موضوع تخلفات ساختمانی لازم است در قالب جرم آورده شود چرا که با یک مخالفت یا موافقت در این حوزه میلیاردها تومان پول جا به جا می شود.

وی در پایان تاکید کرد: نباید پیگیری به صورت انحصاری از شورای عالی استانها باشد و می توانیم از سه مسیر ممکن موضوع را به مجلس ارائه کنیم.

حجت نظری رئیس کمیته تنقیح شورای شهر تهران با بیان اینکه قوه قضائیه نیز می تواند چنین لایحه ای را به مجلس ارائه کند گفت: جرم انگاری الا با مصوبه مجلس مقدور نیست.

نظری ادامه داد: آنچه مورد دسترس تر، منطقی تر و راحت تر می تواند برای شورا انجام گیرد پیگیری موضوع از طریق شورای عالی استان ها است.

وی در خصوص تتنقیح قوانین نیز اظهار داشت: اگر ضمائم طرح ها و لوایح پیش از طرح در صحن به دست کمیته تنقیح برسد می توانیم این تنقیح را صورت دهیم این در حالی است که این ضمائم به موقع به دست ما نمی رسد.

در نهایت با رای اعضای شورای شهر واژه شورای عالی استان ها به ماده ۵ این مصوبه افزوده شد.

احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران دیگر پیشنهاد دهنده بود که خواستار اضافه شدن واژه شوایاری ها به بند یک این مصوبه شد که با موافقت اعضای شورای شهر تهران این تغییر نیز به تصویب رسید.

بهاره آروین در جریان این دستور جلسه به اصلاحات انجام شده بر روی سیستم رای گیری اشاره و از مسئولین واحد انفورماتیک شورای شهر تهران تقدیر کرد.

همچنین در خلال این جلسه شهربانو امانی، نسبت به نحوه بررسی بندهای این دستور جلسه اعتراض کرد و خواستار بررسی بند به بند آن شد که پس از بحث و بررسی الزامات قانونی رئیس شورا شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه نحوه بررسی از اختیارات رئیس شورا است، پیشنهاد این عضو شورای شهر را پذیرفت.

انتخاب یک نفر به عنوان نماینده شورا برای تحریر دفاتر قانونی در شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته دستور دیگر جلسه امروز شورای شهر تهران بود که یکی از کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه برای تصدی این عنوان انتخاب شده و مورد تائید اعضای شورای شهر قرار گرفت.

انتخاب نماینده شورای شهر تهران برای حضور در کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران نیز دستور دیگر این جلسه شورای شهر تهران بود که با رای اعضای شورای شهر تهران یکی از کارشناسان کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران برای این موضوع انتخاب شد.