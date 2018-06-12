ضرورت شکل گیری استارتاپهای خلاق/ آموزش نوآوری در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان در حاشیه جلسه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی با اشاره به فشردگی حضور استارتاپ‌های داخلی در برخی بخش‌های خاص مثل تاکسی‌اینترنتی و خالی ماندن سایر بخش‌ها ابراز داشت: برای جلوگیری از تجمع ورود استارتاپ‌ها در یک حوزه خاص، نمی‌توان از طریق ساختارهای دولتی کاری صورت داد.

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه وقتی در زمینه تاکسی‌یاب‌های اینترنتی یک شرکت موفق می‌شود شرکت‌های بسیار دیگری نیز با همان موضوع شروع به فعالیت می‌کنند، گفت: تا زمانی که اندازه بازار جواب دهد این موضوع هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما وقتی آنقدر تعداد استارتاپ‌هایی که به یک موضوع خاص ورود می‌کنند زیاد می‌شود که آنهایی که پس از این می‌آیند، به رشد مورد انتظار نمی‌رسند این مشکل است؛ اما مشکلی نیست که بخواهیم در ساختارهای دولتی جلویش را بگیریم و چنین برخوردی اشتباه است.

احمدیان ادامه داد: طبیعتا ورود به شاخه‌هایی مثل تاکسی‌های اینترنتی که فعالان اقتصادی زیادی درگیر آن هستند مسیر ورود را برای استارتاپ‌های جدید سخت‌تر می‌کند و آنها را ناچار می‌کند که هزینه‌های سنگینی برای تبلیغات صرف کنند و هزینه‌های تشویقی زیادی در نظر بگیرند.

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به استارتاپ‌های نوآور کشور گفت: تجارتی که با مردم در ارتباط باشد همواره حجم بازار بزرگی دارد و در زمانی به اشباع می‌رسد که فضای کار برای بسیاری از افراد را فراهم کرده است. در زمینه ارسال غذاهای آماده به درب خانه‌ها نیز یک چنین وضعیتی وجود دارد چراکه به نیاز جاری مردم توجه دارد و بازار آن بزرگ است. مارکت چنین بازاری پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و موفقیت در آن به چیزی بیش از صرف نوشتن یک اپلیکیشن نیاز دارد.

احمدیان تاکید کرد: هیچ ساختار دولتی نباید به این موضوع وارد کند بلکه خود کسانی که به یک تجارت ورود می‌کنند باید نگرش خوبی نسبت به موضوع داشته باشند.

وی درباره علت تقلید استارتاپ‌های ایرانی از نمونه‌های خارجی و نبود خلاقیت و نوآوری در ارائه طرح‌های جدید نیز گفت: این موضوع یکی از انتقادات جدی است؛ در زمینه کارآفرینی جوانان ما در کشور چه در مدارس و چه در دانشگاه‌ها کاری انجام نداده‌ایم. لذا فارغ‌التحصیلانمان حتی اگر ذهن خلاقی داشته باشند آموزش‌های لازم را برای بروز خلاقیتشان ندیده‌اند و آماده نشان دادن خلاقیت‌های خود نیستند.

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات یکی از علل شکست و کوچک ماندن استارتاپ‌ها را این موضوع عنوان کرد و افزود: در دنیا مفاهیم کارآفرینی و نوجویی را در مدارس آموزش می‌دهند در کشور ما نیز برخی از مدارس اخیرا متوجه این موضوع شده و این کار را می‌کنند. اما این مساله باید وارد سیستم آموزش و پرورش ما شود.

وی ادامه داد: با این روش وقتی جوان به سطح دانشگاه رسید با آموزش‌هایی که دیده، ادبیات خلاقیت و نوآوری را خواهد شناخت و در دانشگاه فقط به دنبال تکمیل سایر حلقه‌ها بوده و گروه‌سازی را انجام می‌دهد. لذا اگر این اتفاق بیفتد جوان در دانشگاه کسب و کار خود را راه می‌اندازد و لازم نیست معطل کار بماند.

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات ادامه داد: اما ما برخلاف این توقع داریم که جوانی که فارغ‌التحصیل شده و با مفاهیم پایه‌ای خلاقیت آشنایی ندارد کار نوآورانه انجام دهد .

وی از تعامل با وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم داریم در راستای تغییر سیلابس‌های درسی خبر داد و گفت: تا کمک شود که دانش‌آموز از همان دوران ابتدایی مدرسه با ادبیات نوآوری بالا بیاید.

احمدیان خاطرنشان کرد: اتفاقات خوبی نیز در کشور در حال وقوع است و آمدن اسباب‌بازی‌های خلاقیت محور به فروشگاه‌ها نشانه‌های خوبی است که باید با تهیه برنامه‌های جامع به ادامه این روند کمک کرد. ما باید کمک کنیم تا در یک برنامه نهایتا سه ساله اسباب‌بازی‌های خلاقیت محور فعلی که بیشتر نمونه‌های خارجی هستند را با ابزار داخلی جایگزین کنیم.

وی گفت: در همین حال موضوع مرتبط با مسایل کارآفرینی و نوآوری را به سطح مدارس بکشانیم تا وقتی یک دانش‌آموز به سطح دانشگاه برسد دنبال تیم‌سازی و به نتیجه رساندن ایده‌های خود باشد؛ یعنی دانشگاه هم باید پوست انداخته و به جای مدرک گرایی دانش محور شود.