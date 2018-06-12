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۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۱

موزه دفاع مقدس عید فطر تعطیل است

موزه دفاع مقدس عید فطر تعطیل است

موزه دفاع مقدس، ۲۵ خرداد همزمان با عید سعید فطر تعطیل اما ۲۶ خرداد بازدید از این موزه رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این فضای فرهنگی، همزمان با عید سعید فطر،   یعنی جمعه ۲۵ خرداد ماه تعطیل است.

 موزه دفاع مقدس، روز ۲۶ خرداد به روی علاقه‌مندان باز و بازدید از آن رایگان خواهد بود. ساعت بازدید در این روز نیز، همانند ایام عادی از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ بعدازظهر است.

همچنین بر اساس توافق به عمل آمده با آموزش و پرورش استان تهران، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، میزبان بیش از ۱۰ هزار  دانش آموز شهر و استان تهران  در برنامه فرهنگی «طعم جبهه» خواهد بود. علاوه بر این، بر اساس توافق با بنیاد علوی ۱۱ هزار دانش آموز سرتا سر کشور از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید می‌کنند.

کد مطلب 4319421

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