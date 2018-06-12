موزه دفاع مقدس عید فطر تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این فضای فرهنگی، همزمان با عید سعید فطر، یعنی جمعه ۲۵ خرداد ماه تعطیل است.

موزه دفاع مقدس، روز ۲۶ خرداد به روی علاقه‌مندان باز و بازدید از آن رایگان خواهد بود. ساعت بازدید در این روز نیز، همانند ایام عادی از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ بعدازظهر است.

همچنین بر اساس توافق به عمل آمده با آموزش و پرورش استان تهران، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، میزبان بیش از ۱۰ هزار دانش آموز شهر و استان تهران در برنامه فرهنگی «طعم جبهه» خواهد بود. علاوه بر این، بر اساس توافق با بنیاد علوی ۱۱ هزار دانش آموز سرتا سر کشور از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید می‌کنند.