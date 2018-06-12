جانسون: خلع هسته ای کره شمالی گام مهمی در جهت ثبات است

به گزارش خبرگزاری مهر، «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس در واکنش به دیدار «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که وعده رهبر کره شمالی، برای ازبین بردن سلاح های هسته ای، گامی مهم در جهت ثبات و شکوفایی است.

جانسون در توئیتر خود نوشت: من از این خبر خوشحال هستم که ترامپ و کیم جونگ، مذاکرات سازنده ای را در سنگاپور برگزار کردند. تعهد کره شمالی به هدف خلع هسته ای کامل شبه جزیره کره، یک گام مهم در جهت ثبات و رفاه در آینده است.

گفتنی است که ترامپ و کیم جونگ اون، بامداد امروز برای اولین بار با یکدیگر دیدار کردند و در این دیدار به برخی توافقات اولیه درخصوص خلع هسته ای کره شمالی رسیده اند.