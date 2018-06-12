به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی المپیک که در دو ماه و نیم اول سال ۵۰ درصد از بودجه فدراسیون ها را به آن ها پرداخت کرده بود، امروز مرحله سوم پرداختی به فدراسیون ها را انجام داد.

در این مرحله از پرداخت بودجه به فدراسیون ها، ۲۰ درصد از بودجه مصوب آنها برای سال جاری در اختیارشان قرار گرفت. بر این اساس از میان فدراسیون ها، فدراسیون کشتی با دریافت ۴ میلیارد تومان بیشترین دریافتی را در مرحله سوم تخصیص بودجه کمیته ملی المپیک داشته است. ضمن اینکه فدراسیون های دانشگاهی، ورزش مدارس و کارگری کمترین دریافتی را داشته اند و هر یک از این فدراسیون ۱۰ میلیون تومان دریافت کرده اند.

با تخصیص مرحله سوم بودجه فدراسیون ها از طرف کمیته ملی المپیک، مجموعه تخصیصی این کمیته به فدراسیون ها به ۷۰ درصد رسید.

جدول پرداختی مرحله سوم در سال ۱۳۹۷ به این شرح است: (قیمت ها به ریال است)

اتومبیلرانی ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

اسکواش ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

اسکی ۱.۰۳۴.۰۰۰.۰۰۰

اسکیت ۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰

انجمن های ورزشی ۱.۳۸۶.۰۰۰.۰۰۰

باستانی ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰

بدمینتون ۵۱۸.۰۰۰.۰۰۰

بسکتبال ۲.۰۶۸.۰۰۰.۰۰۰

بوکس ۱.۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰

بیلیارد ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰

پرورش اندام ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

پهلوانی و زورخانه ای ۵۰۶.۰۰۰.۰۰۰

تکواندو ۳.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰

تنیس ۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰

تنیس روی میز ۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰

تیروکمان ۱.۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰

تیراندازی ۲.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰

جودو ۳.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰

چوگان ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰

دوچرخه سواری ۱.۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰

دو و میدانی ۲.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰

ژیمناستیک ۸۱۴.۰۰۰.۰۰۰

سوارکاری ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰

سه گانه ۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰

شطرنج ۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰

شمشیربازی ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

شنا ۱.۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰

قایقرانی ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰

کاراته ۲.۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰

کبدی ۹۲۴.۰۰۰.۰۰۰

کشتی ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

کوهنوردی ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰

گلف ۲۲۱.۰۰۰.۰۰۰

ناشنوایان ۴۱۸.۰۰۰.۰۰۰

نجات غریق ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

والیبال ۱.۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰

ورزش های رزمی ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰

وزنه برداری ۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰

ووشو ۲.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰

هاکی ۵۰۶.۰۰۰.۰۰۰

همگانی ۴۱۸.۰۰۰.۰۰۰

هندبال ۱.۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰

کارگری ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ورزش مدارس ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

دانشگاهی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

بیماری های خاص ۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰

جمع کل ۴۹.۶۵۶.۰۰۰.۰۰۰