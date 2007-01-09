روسیه صادرات نفت خود به بلاروس را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، شرکت نفتی " ترانس نفت " روسیه اعلام کرد که مجبور است پمپاژ نفت را از طریق خط لوله ای که 30 درصد از صادرات آن را به اروپا منتقل می کند، قطع کند ، زیرا بلاروس از آن سرقت می کند. مقامهای ارشد روسیه گفتند که اقدامات بلاروس بوی یک جنگ بازرگانی می دهد.

این آخرین مورد از قطع انتقال انرژی روسیه به اروپاست که اتحادیه اروپا یک توضیح فوری را دراین رابطه خواستار شده است.

" آندره شارونوف" معاون وزیر توسعه اقتصادی و بازرگانی روسیه گفت که مینسک از خط لوله انتقال نفت مسکو به عنوان پرداخت غیرنقدی برای وظیفه غیرقانونی اعمال شده بر شرکت نفت روسیه سرقت کرده است.

بلاروس هفته گذشته اعلام کرد که روسیه باید به عنوان حق گمرکی برای ترانزیت نفت از طریق این کشور 45 دلار برای هر هزار لیتر به عنوان جبران افزایش بهای گاز روسیه و کاهش سوبسید آن برای بلاروس پرداخت کند.

ائتلاف استراتژیک روسیه با بلاروس به علت تصمیم مسکو مبنی بر تحمیل تعهداتی در فروش نفت برای همسایه خود، بهای افزایش یافته ( 2 برابر) گاز روسیه و ممنوعیت واردات شکر بلاروس متزلزل شده است.

بلاروس یک مسیر مهم در انتقال نفت و گاز روسیه به شمار می رود، اما اخیرا بین مسکو و مینسک بر سر تهیه انرژی اختلافاتی به وجود آمده است.

روسیه و بلاروس چند روز پیش در آخرین لحظات و پیش از قطع انتقال گاز مسکو به مینسک،قرارداد جدیدی را با بهای بالاتر گاز امضا کردند.