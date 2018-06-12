کسب رتبه برتر صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر توسط بندرامیرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش رضوانی اظهار داشت: برای این منظور ۱۱۴ هزار و ۶۷۱ تن انواع کالا با ۱۶۹ فروند کشتی تجاری به کشورهای مختلف حاشیه خزر صادر شد و عمده کالاهای صادراتی از بندرامیرآباد به کشورهای حاشیه خزر، کالاهای ساختمانی، محصولات کشاورزی و دامی، کودشیمایی، مواد نفتی، لوازم خانگی و ماشین آلات بوده است.

رضوانی با اعلام اینکه ۱۱۴ هزار و ۶۷۱ تن آمار بارگیری انواع کالا از این بندر بوده است؛ خاطر نشان کرد: در همین راستا در سه ماهه اول امسال ۶۲۴ هزار و ۳۲ تن کالا در بندرامیرآباد تخلیه شد.

مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گفت: در مجموع بندرامیرآباد در سال جاری با تخلیه و بارگیری ۷۳۸ هزار و ۶۷۱ تن کالای تجاری، داریا رشد ۶۷ درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد به‌عنوان بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر و بندرنسل سوم کشور ، افق جدیدی را در شکوفایی اقتصادی شمال کشور گشوده است که می توان بندرامیرآباد را یکی از موفق ترین بنادر در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست.

اراضی وسیع پشتیبانی ( ۱۰۶۰ هکتار) به همراه امکانات زیر بنایی و صرفه اقتصادی ناشی از مزایای قانونی مناطق ویژه اقتصادی و معافیت مالیاتی بر ارزش‌افزوده بستر مناسب و امنی را جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم کرد و به‌عنوان حلقه اصلی کریدور شمال- جنوب، امکانات لازم را برای اتصال کشور حوزه GIS با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس فراهم کرده است.