تعداد مشترکین سرویس مکالمه اعتباری به390 هزار نفر رسید

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در گفت وگو بامهر گفت : سرویس جدیدی به نام مکالمه اعتباری از اردیبهشت ماه راه اندازی شده که در مرحله اول توان پذیرش یک میلیون مشترک را دارد و تعداد مشترکان آن تاکنون به 390 هزار نفر رسیده است.

محمد روح الهی افزود : این سرویس امکان برقراری مشترک با مقاصد مختلف شهری ، بین شهری ، بین الملل و تلفن همراه را از طریق خریداری کارت مکالمه اعتباری میسر می کند و مشترک این سرویس برای مکالمه باید نسبت به خرید کارتی اقدام کرده و کد دسترسی مندرج بر روی کارت ، شماره کارت و رمز عبور خود را وارد کند تا با مقصد ارتباط برقرار شود .

وی افزود: در این سیستم مشترک با وارد کردن شماره کارت خود هزینه های تلفن خود را از هر نقطه و تلفن هر مشترکی که باشد متحمل می شود.

روح الهی درباره تعداد مشترکین کنونی تلفن ثابت در استان تهران نیز افزود : درحال حاضر تعداد مشترکین شماره تلفن ثابت استان تهران 5 میلیون و 624 هزار نفر است که 4 میلیون و 83 هزار نفر از آنها در تهران بزرگ ساکن هستند.

وی تصریح کرد : درحال حاضر در 443 مرکز یعنی حدود 95 درصد از کل مراکز استان تهران واگذاری ها به روز صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در وضعیت واگذاری تلفن های همگانی استان نیز اضافه کرد :هم اکنون بیش از 36 هزار و 170 تلفن همگانی در استان موجود است که 9 هزار و 556 واحد از آنها شهری و 26 هزار و 57 واحد نیز راه دور است .