ادارات ماهشهر کالاهای مورد نیاز را از تولیدکنندگان شهرستان بخرند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آریا زنگنه عصر امروز در جلسه حمایت از کالای ایرانی و تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: شهرستان بندر ماهشهر در زمینه تولیدات و صنایع پائین دست از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: تولیدکنندگان ماهری در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند که تولیدات آنها بسیار با کیفیت و قابل رقابت با محصولات دیگر نقاط کشور و حتی محصولات خارجی است.

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار بندر ماهشهر بیان کرد: باید از این تولیدکنندگان حمایت کرد تا شاهد رونق اقتصادی این واحدهای تولیدی و توسعه اشتغال پایدار باشیم.

وی ادامه داد: بر این اساس دستگاه‌ها، ادارات و نهادهای شهرستان موظف به تأمین و خرید مایحتاج و کالاهای مورد نیاز خود از تولیدکنندگان بندر ماهشهری هستند.

آریا زنگنه بیان کرد: اداره آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان و دیگر ادارات موظفند البسه مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان شهرستان بندر ماهشهر تأمین کنند.

معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار بندر ماهشهر یادآور شد: به زودی جلسه‌ای نیز با شرکت‌های پتروشیمی مستقر در شهرستان تشکیل و آنها نیز موظف به خریداری البسه و دیگر کالای مورد نیاز خود از تولیدکنندگان بندر ماهشهری خواهند شد.

وی اظهار کرد: با تحقق این موضوع شاهد توسعه صنایع پایین‌دستی و تحقق میزان قابل توجهی شغل پایدار خواهیم بود که این مسأله کمک شایانی به پیشرفت اقتصادی و رفع بخش عمده‌ای از معضل بیکاری جوانان خواهد کرد.