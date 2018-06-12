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۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۷

ساعتی پیش؛

ظریف وارد آفریقای جنوبی شد

ظریف وارد آفریقای جنوبی شد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در رأس هیاتی سیاسی و اقتصادی به منظور گفتگو با مقامات آفریقای جنوبی وارد پرتوریا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در رأس هیاتی به منظور گفتگو با مقامات آفریقای جنوبی ساعتی پیش وارد  پرتوریا شد. 

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در این باره اظهار داشت: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور رایزنی و گفتگو با مقامات آفریقای جنوبی در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی سه شنبه عازم پرِتوریا می شود.

سفر ظریف در پی خروج آمریکا از برجام انجام می شود، وی پیش از این نیز سفری به دهلی نو داشت و با مقامات هند در این باره گفتگو کرد و در آن سفر توافقاتی نیز حاصل شد. 

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران سال گذشته نیز سفری دو روزه به پرتوریا داشت.

کد مطلب 4319671

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