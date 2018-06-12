درخواست دمشق از شورای امنیت برای توقف جنایات ائتلاف آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه های جداگانه ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت به اقدام ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا در ارتکاب جنایت جدید در حومه جنوب شرقی الحسکه که به کشته شدن ۱۲ غیرنظامی منجر شد، واکنش نشان داد.

در این نامه ها آمده است: چهره واقعی جنایتکارانه این ائتلاف برای همه ملتها آشکار شده است و همه نقابهایی که از طریق آن تلاش می شد که بر حملات این ائتلاف سرپوش گذارد، برافتاد. این حملات بدون توجیه ضد غیرنظامیانی بی گناه از آوارگان و کودکان و زنانی است که از دست داعش می گریزند تا جنگنده های آمریکایی با وحشی گری و قساوت تمام آنها را هدف قرار دهند.

وزارت خارجه سوریه علت ادامه این اقدامات ائتلاف بین المللی و ارتکاب جنایات ضد بشری آن و نیز ادامه حمایت از تروریستها و به کارگیری تروریستها و شبه نظامیان جدایی طلب برای تحقق اهدافش را عدم واکنش سازمان ملل و شورای امنیت دانست و خواستار توقف این اقدامات که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را نقض و بحران آنرا طولانی تر می کند، شد.

در نامه وزارت خارجه سوریه به شورای امنیت از این شورا خواسته شده است که به مسئولیت خود در حفظ صلح و امنیت بین الملی توجه کند و این کشتار را محکوم و تحرک فوری برای توقف آن به عمل آید و اقدامی برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا به عمل آورد.