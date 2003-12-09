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۱۸ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۱۹

يك كارشناس مسائل اقتصادي:

53 درصد از جمعيت فعال كشور هيچ نقشي در توليد ملي ندارند

گزارشهاي رسمي منتشر شده از كل جمعيت فعال كشور ، نشان مي دهد 53 درصد از اين جمعيت هيچ نقشي در توليد ملي ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر دكتر فرشاد مومني با بيان اين مطلب گفت:  اين مشكل موجب پرداخت هزينه هاي زيادي از سوي  نظام ملي شده است.
اين استاد دانشگاه در همايش كشاورزي و توسعه ملي با اشاره به ساخت اقتصاد سياسي و انتخاب در ايران افزود: چنين ساخت اقتصادي و با توجه به طي تجربه  50 ساله در برنامه ريزي ، منجر به حركت به سمت اقتصادي سنتي شده است.
وي در خصوص بحران فزاينده عرضه و تقاضا ، به  نيروي كار توضيح داد: يكي از مهمترين  راهكارها ،  مواجهه  خردمندانه با اين پديده و برخورد فعال وعادلانه با مسئله  توسعه كشاورزي و توسعه روستايي است .
مومني با انتقاد ازسياستهاي دولت در بخش كشاورزي گفت: اين سياستها موجب شده است كشاورزي ما با پديده اي  به نام صنعت  زدايي مواجه شود و كشورهاي عضوOECD( كشورهاي عضو همكاريهاي اقتصادي و توسعه)، 39  برابر بيشتر از ايران از بخش كشاورزيي حمايت مي كنند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: در چنين شرايطي اقتصاد ايران متهم به درون گرايي مي شود.
وي با انتقاد از توجه نكردن به حداكثر سازي  ظرفيتهاي  انساني در ايران و بي توجهي  به اين ظرفيتها گفت : نتيجه چنيني بي توجهي  موجب مي شود كه جمعيت فعال از  توليد ملي  كنار رود .
همانطور كه بر اساس آخرين گزارشهاي رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي  53  درصد جمعيت فعال  توسعه صنايع تبديلي ، صنايع توليد نهاده هاي مصرفي بخش كشاورزي ، پيوند ميان  بخش كشاورزيي و بخش صنعت تقويت شود
وي افزود : براي توسعه كشاورزي و توسعه روستايي بايد سر مايه گذاري در اين بخش  را تقويت كرد و كشاورزي را در ميان  مردم ترويج دهيم همچنيني تعاونيهاي  روستايي كه به عنوان يك ابزار موثر در توسعه روستايي ، بايد به مردم واگذار كرد .

کد مطلب 43197

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