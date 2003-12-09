53 درصد از جمعيت فعال كشور هيچ نقشي در توليد ملي ندارند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر دكتر فرشاد مومني با بيان اين مطلب گفت: اين مشكل موجب پرداخت هزينه هاي زيادي از سوي نظام ملي شده است.

اين استاد دانشگاه در همايش كشاورزي و توسعه ملي با اشاره به ساخت اقتصاد سياسي و انتخاب در ايران افزود: چنين ساخت اقتصادي و با توجه به طي تجربه 50 ساله در برنامه ريزي ، منجر به حركت به سمت اقتصادي سنتي شده است.

وي در خصوص بحران فزاينده عرضه و تقاضا ، به نيروي كار توضيح داد: يكي از مهمترين راهكارها ، مواجهه خردمندانه با اين پديده و برخورد فعال وعادلانه با مسئله توسعه كشاورزي و توسعه روستايي است .

مومني با انتقاد ازسياستهاي دولت در بخش كشاورزي گفت: اين سياستها موجب شده است كشاورزي ما با پديده اي به نام صنعت زدايي مواجه شود و كشورهاي عضوOECD( كشورهاي عضو همكاريهاي اقتصادي و توسعه)، 39 برابر بيشتر از ايران از بخش كشاورزيي حمايت مي كنند.

اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: در چنين شرايطي اقتصاد ايران متهم به درون گرايي مي شود.

وي با انتقاد از توجه نكردن به حداكثر سازي ظرفيتهاي انساني در ايران و بي توجهي به اين ظرفيتها گفت : نتيجه چنيني بي توجهي موجب مي شود كه جمعيت فعال از توليد ملي كنار رود .

همانطور كه بر اساس آخرين گزارشهاي رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي 53 درصد جمعيت فعال توسعه صنايع تبديلي ، صنايع توليد نهاده هاي مصرفي بخش كشاورزي ، پيوند ميان بخش كشاورزيي و بخش صنعت تقويت شود

وي افزود : براي توسعه كشاورزي و توسعه روستايي بايد سر مايه گذاري در اين بخش را تقويت كرد و كشاورزي را در ميان مردم ترويج دهيم همچنيني تعاونيهاي روستايي كه به عنوان يك ابزار موثر در توسعه روستايي ، بايد به مردم واگذار كرد .