به گزارش خبرنگار مهر، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ هیأت وزیران در خصوص «امهال دو ساله تسهیلات خسارت‌دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه و تأمین سود و جرایم دیرکرد آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور»، طی نامه شماره ۳۳۹۹۳ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- اصل تسهیلات اخذ شده (قبل از زلزله) خسارت دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه به شرح جدول زیر به مدت دو سال امهال می گردد و براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سود و جرایم دیرکرد آن نیز از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی تأمین می گردد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود:

۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف است، ضمن نظارت بر اجرای این تصویب نامه، گزارش مربوط را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور