"خواب لیلا" به شمال رفت

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام فیلمبرداری سکانس‌های مربوط به پارک پرواز تهران، گروه برای ادامه فیلمبرداری 10 درصد باقیمانده عازم جنگل های شمال شد و فاطمه معتمد آریا و پژمان بازغی در این سکانس‌ها بازی دارند. به علت فضای فیلمنامه و احتیاج به لوکیشن‌های سرسبز، بخش های اندکی از فیلم در نیمه فروردین 86 در جنگل های شمال فیلمبراری می شود. در حال حاضر بردیا کیارس همزمان با مرحله فیلمبرداری مشغول طراحی ملودهای موسیقی فیلم است.





لیلا زارع در نمایی از "خواب لیلا"

متن فیلم سینمایی "خواب لیلا" به طور مشترک توسط مهرداد میر فلاح، شاهرخ دولکو و حبیب اله شیرازیان به نگارش درآمده است. این فیلم که در ژانر وحشت و دلهره قرار دارد، داستان دختری 26 ساله را به تصویر می کشد که تنها در خانه موروثی پدر و مادرش زندگی می کند و مورد حمله های وحشیانه دختری شش ساله قرار می گیرد که قدرتی خارق العاده دارد.



لیلا زارع، فرخ نعمتی، شیوا ابراهیمی، محسن قاضی مرادی و ماهایا پطروسیان دیگر بازیگران فیلم را تشکیل می دهند. محمود کلاری مدیر فیلمبرداری، ایرج رامین فر طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طراح چهره پردازی و مریم حضرتی مدیر روابط عمومی فیلم هستند. تهیه کنندگی "خواب لیلا" را عبداله اسفندیاری بر عهده دارد.