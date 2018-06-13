آغازمسابقات ملی مهارت از۲۳تیر/اعزام برگزیدگان به مسابقات۲۰۱۹روسیه

رضا باجولوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در تیرماه گفت: این مسابقات به صورت سالانه برگزار می شود و برگزیدگان هر دوره به مسابقات جهانی مهارت که هر دو سال یکبار برگزار خواهد شد، راه پیدا می کنند.

وی یادآور شد: مسابقات ملی مهارت هر ساله در سطح شهرستان، استان و کشوری برگزار می‌شود که طبق برنامه ریزی آزمون این مسابقات در سال جاری از ۲۳ تیرماه آغاز خواهد شد و پنج روز ادامه دارد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، با بیان اینکه هجدهمین مسابقات ملی مهارت در ۳۳ رشته برگزار خواهد شد، افزود: امسال دو مرکز تربیت مربی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز میزبان برگزاری هجدهمین مسابقات ملی مهارت هستند.

باجولوند با اشاره به وجه تمایز مسابقات ملی مهارت در سال ۹۷ نسبت به ادوار گذشته افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مسابقات ملی مهارت به تدریج ساختارمند می شوند به این ترتیب که یکی از اهداف مسابقات ملی این است که بر اساس نتایج، فرایند آموزش های مهارتی اصلاح شود که برای تحقق این هدف برای هر یک از ۳۳ رشته مسابقات ملی مهارت امسال، یک کارگروه مطالعاتی تشکیل شده است. بنابراین رویکرد ما این است که با تجزیه و تحلیل کارگروه ها خروجی مسابقات ملی مهارت به چرخه آموزش برگردد و فرآیندهای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اصلاح شود.

وی با بیان اینکه مسابقات جهانی مهارت در سال ۲۰۱۹ (مهرماه ۹۸) به میزبانی کشور روسیه برگزار می شود گفت: برگزیدگان هفدهمین و هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به مسابقات جهانی اعزام می شوند که تیم های اعزامی بر اساس نتایج آزمون و در صورت انتخاب، در اردوهای آمادگی شرکت خواهند کرد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای، با تشریح اهداف برگزاری مسابقات مهارت در سطح جهانی ادامه داد: بازگشت خروجی مسابقات به چرخه آموزش کشورها، ترویج فرهنگ مهارت آموزی، استعدادیابی و معرفی افراد ماهر به صنعت مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات در سطح جهانی است.

این مقام مسئول در سازمان آموزش فنی و حرفه ای، با تاکید بر اینکه در اردوهای آمادگی برای هر رشته یک نقشه راه تدوین می‌شود، افزود: «مربیان» و «کارشناسان همراه» نیز در این فرایند پیش از اعزام مورد سنجش قرار می گیرند.

وی گفت: با توجه به اینکه مسابقات جهانی در سال آینده در کشور روسیه برگزار می شود، با سازمان مهارت این کشور تفاهم نامه ای امضا شده تا در مسابقات ملی مهارت دو کشور شرکت کنندگانی در رشته های مورد توافق حضور یابند. همچنین آشنایی شرکت کنندگان با محیط واقعی مسابقات از محورهای مذاکره با کشور میزبان است.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای درباره تعداد شرکت کنندگان در مسابقات ملی مهارت گفت: حدود ۶۰۰ نفر در ۳۳ رشته در مسابقات ملی مهارت شرکت می کنند که در نهایت بر اساس مکانیزم‌های پیش بینی شده، در هر رشته نفرات اول تا سوم برای شرکت در اردوی آمادگی متمرکز معرفی می شوند و در نهایت بعد از برگزاری اردو با ارزیابی وضعیت آمادگی تیم ها، نفرات برگزیده به مسابقات جهانی مهارت در روسیه اعزام خواهند شد. البته ممکن است نفرات از برخی رشته ها در صورت عدم آمادگی اعزام نشوند که بستگی به وضعیت آمادگی افراد دارد.

باجولوند تاکید کرد: پیش بینی ما این است که قطعا در ۲۰ رشته از مجموع ۳۳ رشته انتخابی نفرات برگزیده به مسابقات جهانی اعزام شوند.

ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی در میان جوانان، معرفی آموزش‌های مهارتی به عموم مردم و جلب نظر مسئولان، بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و صنوف برای مشارکت هرچه بیشتر در اجرای مسابقات ملی مهارت، ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه‌ای کشورها، شناسایی و معرفی افراد ماهر و نخبه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و فراهم کردن فرصت مناسب برای رقابت سالم میان جوانان کشور از جمله اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت است.