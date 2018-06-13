ژاپن: مانورهای نظامی واشنگتن-سئول برای امنیت شرق آسیا «حیاتی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ایتسونوری اونودِرا» وزیر دفاع ژاپن در واکنش به اظهارات غیرمنتظره رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف مانورهای نظامی مشترک واشنگتن- سئول، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: «حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی و مانورهای نظامی مشترک دو کشور برای امنیت منطقه شرق آسیا «امری حیاتی» است.

وی در ادامه افزود: «ما تمایل داریم که سه کشور ژاپن، آمریکا و کره جنوبی در مورد این موضوع (لزوم حضور نظامی آمریکا و مانورهای نظامی مشترک) به درک و تفاهم متقابل برسند».

اونودرا همچنین گفت که ژاپن به مانورهای نظامی مشترک خود با آمریکا و اجرای طرحهایی برای تقویت مواضع پدافندی خود علیه حمله موشکی احتمالی از جانب کره شمالی ادامه خواهد داد.

گفتنی است که ترامپ در دیدار تاریخی خود با رهبر کره شمالی در روز سه شنبه، وعده داد مادامی که گفتگوهای واشنگتن- پیونگ یانگ ادامه یابد، مانورهای نظامی مشترک آمریکا- کره جنوبی متوقف خواهد شد.

این در حالی است که تعهدسپاری ترامپ به توقف مانورهای نظامی مشترک با کره جنوبی آنهم بدون دریافت تعهدی صریح از جانب پیونگ یانگ برای کاهش تهدید نظامی این کشور، مقامات نظامی آمریکا و کره جنوبی را به شدت غافلگیر ساخت.