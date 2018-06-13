مدیر درگاه جامع تئاتر ایران استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گله دارزاده مدیر درگاه جامع تئاتر ایران ضمن استعفا از سمت خود، دلایل خداحافظی با این مسئولیت را توضیح داد.

در متن استعفا آمده است: «دست و دلم با هم نیستند گاهی

آذر ماه ٩٤ است، مسئولیت درگاه تئاتر ایران را می پذیرم. تنها یک صفحه فعال است همان همیشگی، ایران تئاتر.

مدیرکل می گوید: هر استان یک صفحه ویژه می خواهد. هر صفحه یک خبرنگار، سالن ها هم صفحه خودشان را می خواهند، تا یادم نرفته، جشنواره ها را فراموش نکنید، درست مانند کانون های تخصصی، آنها هم سایت می خواهند.

درگاه آرام آرام درگاه تئاتر ایران شد، وگرنه هنوز ما مانده بودیم و وارونه تئاتر ایران.

حالا پایان خرداد ماه ٩٧ است به آیینه نگاه می کنم موهایم کمی سپیدتر شده اند اما هر استان یک صفحه خبری دارد. جشنواره ها صفحات ویژه خود را دارند، تئاتر شهر، سنگلج و بقیه صفحه ویژه خود را دارند. یک سایت فروش بلیت برای استان ها آماده استفاده است. نرم افزار کاربردی تئاتر فجر هم آماده بهره برداری است.

کوشیدم آنچه از دستم ساخته است برای این صفحات مجازی دریغ نکنم.

حالا پایان خرداد ماه ٩٧ است. دلم مثل همیشه با تئاتر است اما دستم به کار نمی رود. دل حرف خودش را می زند اما دست ها کارگر عقل اند. دلم را کف دست هایم می گیرم و از درگاه تئاتر ایران می روم. از خیابان هانری کربن که می گذرم، می شنوم دستان کسانی می گویند کناره گرفت، رفت، خداحافظی کرد. چه فرقی می کند، هر آمدن، رفتنی دارد، این را دستم به دلم می گوید.

برای دستانی که بعد از من دست یاری به شهرام کرمی عزیز می دهند، آرزوی توفیق و سربلندی دارم. دستان شهرام کرمی دست دوست است، وجودش مرحمت است.

۲ همکار عزیزم در این چند سال بر من منت نهادند، با همه کاستی ها ساختند و سخت کوشیدند.

می بوسم دستان تمام همکارانم در استان های ایران پهناور را که بی دریغ و چشم داشت از تئاتر نوشتند.»