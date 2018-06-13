فاز اول «بوستان مشاهیر» کهریزک در هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نعمت زاده صبح چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده در خصوص اجرای طرح های توسعه ای شهر کهریزک، ساخت بوستان جامع شهر با هدف همپوشانی سرانه های فضای سبز، ایجاد امکانات ورزشی، تامین سرانه های فرهنگی و گردشگری، هویت بخشی به شهر باستانی کهریزک، ایجاد فضای تفرجگاهی برای شهروندان و مسافران و زائران مرقد مطهر امام خمینی(ره) و... در فهرست برنامه های اولویت دار شهرداری قرار گرفته است.

نعمت زاده افزود: در راستای اجرای این طرح کلان از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت و اجرای این طرح دعوت بعمل آمد و پس از رایزنی های صورت گرفته در روز درختکاری کلنگ پروژه بر زمین زده شد و هم اکنون با تهیه و تدوین نقشه ها و طرح های مطالعاتی، عملیات عمرانی ساخت فاز اول بوستان در دستور کار واحد فنی و عمران شهرداری کهریزک قرار گرفت.

شهردار کهریزک در ادامه افزود: بوستان مشاهیر با 22 هزار متر مربع مساحت یکی از بوستان های منحصر و خاص استان تهران محسوب می شود که علاوه بر شهروندان کهریزک ، سایر اهالی شهرستان های جنوب استان تهران و مسافران و زائران نیز می توانند از امکانات و تجهیزات منحصر به فرد این بوستان بهره مند شوند.

وی با معرفی اجمالی این پروژه فرا منطقه ای اظهار داشت: فضای زیر ساختی، محوطه سازی و سازه هایی که در ساخت بناهای این بوستان به کار خواهد رفت به گونه ای است که این بوستان به عنوان یکی از مناطق اسکان اضطراری شهر در زمان وقوع بحران مورد استفاده قرار بگیرد. علاوه بر ایجاد نقطه امن در بوستان، اولین پیست دوچرخه سواری حرفه ای و استاندارد دورتادور این بوستان احداث می شود که فضایی ایمن و مناسب را برای دوچرخه سواری تفریحی و مسابقه ای فراهم می کند.

نعمت زاده ساخت مجموعه بازی کودکان، مجتمع تجاری، شهربازی سالنی، زمین چمن مصنوعی، پیست اسکیت، سالن آمفی تئاتر، اماکن تفریحی و رفاهی برای تامین خدمات مورد نیاز شهروندان و... در نقاط مختلف این بوستان جانمایی شده است که یک بسته ورزشی، تفریحی و فراغتی کاملی را برای همه رده سنی اعضای یک خانواده تامین می کند.

وی به نامگذاری بوستان به نام مشاهیر اشاره کرد و گفت: در این بوستان موزه سردیس مشاهیر بزرگ ایران، تندیس شهدای غواص، نماد هفت شهر عشق عطار، تندیس مادر، گذرگاه چهارده معصوم و سردر ورودی بوستان که برگرفته از نماد چهار عنصر طبیعی است جلوه و زیبایی ویژه ای را به این بوستان می بخشد که نمونه این بوستان در محدوده جنوب استان تهران منحصر به فرد است.

نعمت زاده در پایان گفت: هم اکنون عملیات اجرایی بوستان آغاز شده است و فاز اول بوستان در قالب محوطه سازی، ایجاد فضای سبز و جانمایی المان های مورد نظر در یک پروسه زمانی سه ماهه به طول می انجامد که در هفته دولت شاهد افتتاح آن خواهیم بود و سایر بخش های بوستان در فازهای بعدی به طور مستمر اجرا و به بهره برداری می رسد.