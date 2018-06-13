ناو جنگی ائتلاف عربستان در ساحل الحدیده به دست انصارالله منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یکی از مسئولان انصارالله اعلام کرد که نیروهای یمنی موفق شدند یکی از ناوهای جنگی وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی را در نزدیکی سواحل استان الحدیده تنها چند ساعت بعد از آغاز نبرد در این استان هدف قرار دهند.

وی در ادامه افزود: ۲ ناو اماراتی که حامل نیرو و تجهیزات نظامی و در حال پیاده کردن نظامیان در نزدیکی سواحل الحدیده بودند هدف قرار گرفته و یکی از این ناوها در مقابل منطقه «غلیفقه» منهدم شد و ناو دیگر به سمت جزیره «زقر» فرار کرد.

«محمدعلی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن نیز اعلام کرد که این ناو در حال سوختن است. منابع یمنی نیز اعلام کردند که ستونی از دود و آتش از کشتی جنگی متعلق به ائتلاف متجاوز به یمن که نیروهای مشترک آن را در ساحل غربی هدف قرار دارند به آسمان بلند شده است.

منابع یمنی همچنین از فرار کشتی های جنگی ائتلاف متجاوز به یمن پس از هدف قرار گرفتن یکی از آنها از ساحل الحدیده خبر دادند. آنها تاکید کردند که آرامش کاملی بر الحدیده حاکم است و نبردها در مناطق الطائف و النخیله در حومه «الدریهمی» متمرکز است.