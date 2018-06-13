توجه به تولید داخلی راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است

حجت الاسلام محمد علی دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: وابسته نبودن به واردات امروزه یکی از مهمترین مسائل در امنیت داخلی کشور است به صورتی که در یک مقطع تاریخی برخی از کشور های دنیا برای خود کفایی جلوی واردات را می گیرند تا بتوانند تولید را رونق دهند.

وی افزود : برای این که بتوانیم شعار حمایت از کالای ایرانی را محقق کنیم باید تولید را که نیاز کشور است جدی بگیریم و فضای کشور را صرف امور تولید کنیم.

امام جمعه قوچان تصریح کرد : در کنار این مسائل همه باید ضمن حمایت از تولید داخلی، استفاده از اجناس داخلی را مد نظر قرار دهیم تا در نهایت معیشت مردم احیا می شود.

دستجردی در خصوص چگونگی فرهنگ سازی مردم در استفاده از کالای ایرانی گفت: تولید کننده نیز این تعهد را ایجاد کند که جنس را بی رویه تولید نکند بلکه تلاش برای با کیفیت کردن آن داشته باشد و از طرفی مردم نیز کمک کنند تا جلوی قاچاق گرفته شود.

وی در خصوص راهکار مقابله با توطئه های دشمنان گفت: سخنان رهبر معظم انقلاب را که به عنوان دیده بان این انقلاب مرور کنیم می بینیم ایشان نکات لازم را نسبت به آینده اقتصادی کشور پیش بینی کرده و مهم ترین موضوع را اقتصاد مقاومتی عنوان کرده اند.

امام جمعه قوچان بیان کرد: بحث مالیات ، تکریم سرمایه گذار ، اجناس تولیدی با کیفیت داخلی ، توجه به مواد خام و اولیه را باید در نظر داشته باشیم و در کنار این مسائل با توجه به ظرفیت های بالقوه کشور به دنبال این باشیم که اقتصاد درون کشور را احیا کنیم.

دستجردی خاطر نشان کرد : در کنار این مباحث نیز ارتباط صنعت و دانشگاه باید محکم تر شود و همه تلاش کنیم که با احیای بیش از گذشته اقتصاد مقاومتی زمینه حمایت از کالای ایرانی را فراهم کنیم.