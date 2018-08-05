قرارگیری کشتارگاه شاهرود در بافت شهری/ منافع مردم ذبح نشود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مهناز همتی: قدمت کشتارگاه شاهرود به پیش از انقلاب می‌رسد آن زمان که اینجا بیابانی بود خارج از شهر! اما اکنون به دلیل توسعه بافت شهری، درست در میانه راه خانه‌های مردم قرار دارد تا برای ساکنان منطقه به مسئله ناراحت‌کننده بدل شود در این بین اما پیگیری مسئولان برای رفع مشکلات این کشتارگاه یا آنقدر کافی نیست که بتواند مشکلات را رفع کند یا عزمی برای رفع آن وجود ندارد.

یک‌سو قبرستان یک‌سو کشتارگاه!

شاهرود دوراهی زیاد دارد اما یکی از معروف‌ترین آن‌ها دوراهی انتهای خیابان شهید صدوقی شاهرود به سمت خیابان کشتارگاه و خیابان کاج است گذرگاهی که دو طرفش درختان افراشته مانند سربازان یک ارتش در برابر مافوق خود ایستاده‌اند و زیبایی این خیابان را دوچندان می‌کنند هرچند برای رسیدن به کشتارگاه شاهرود زیاد راهی نیست اما وقتی خیابان کاج با آن درختانش جای خود را به خیابان کشتارگاه می دهند به یکباره همه چیز عوض می شود. خیابانی که به خالد اسلامبولی نیز معروف است و یک سویش قبرستان قدیمی شهر و سوی دیگرش کشتارگاه و مردم در این میانه با مشکلات عدیده ای زندگی می‌کنند.

کشتارگاه شاهرود به عنوان یکی از تامین کنندگان گوشت شرق استان سمنان محسوب می‌شود اما واقع‌ شدن آن درست در داخل بافت شهری مشکلاتی را برای ساکنان ایجاد کرده که اکثریت خواستار تعطیلی و انتقال آن به مکانی خارج از محدوده شهری هستند این موارد تا جایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که محیط‌زیست شهرستان از منطقه بازدید و نکات لازم را پیرامون حفظ ضوابط بهداشتی محل با مسئولان آن درمیان گذاشت.

مسکن و شهرسازی و کلاف سردرگم شهری

کمتر کسی است که این روزها از کارشکنی‌های برخی ادارات بی‌اطلاع باشد، برخی شهرک‌های شهر که مردم در آن‌ها ساکن هستند هنوز به شهرداری تحویل نشده است تا احمدی شهردار شاهرود بتواند برای توسعه شهری، جمع‌آوری زباله‌ها، ایجاد فضای سبز و ... در آن‌ها اقدام کند لذا طبق قانون او نمی‌تواند تا تحویل این شهرک‌ها کاری را صورت دهد اما از عید سال جاری احمدی با اختیارات خود درحالی‌که می‌توانست ازلحاظ قانونی به دلیل این کارشکنی‌ها بی‌تفاوت باشد، نسبت به ارائه خدمات به این نواحی شاهرود مبادرت ورزد تا مردم شهرک‌هایی مانند فدک، کوثر و ... از حداقل امکانات شهری برخوردار باشند.

شهرداری، مسکن و شهرسازی و همچنین دامپزشکی متفق‌القول هستند که کشتارگاه نباید در درون بافت شهری باشد اما فقط تا همین‌جا وحدت افکار دارند این اختلاف‌ها چیز تازه‌ای نیست، ازاین‌دست کارشکنی‌ها کم نیست و نمونه آن عدم تحویل ساختمان انتقال خون شاهرود به اداره کل مطبوع است که در مقوله کشتارگاه نیز در حال تکرار شدن است زیرساختی که مسکن و شهرسازی یک ضلع آن است و دامپزشکی و شهرداری اضلاع دیگر. حال باید دید با رویکرد مثبت شهردار شاهرود و همچنین برخورد لایق تقدیر دامپزشکی این شهرستان، تا چه زمان ضلع سوم مثلث می‌خواهد در سکوت باقی بماند.

شهرداری، مسکن و شهرسازی و همچنین دامپزشکی متفق‌القول هستند که کشتارگاه نباید در درون بافت شهری باشد اما فقط تا همین‌جا وحدت افکار دارند و وقتی کار به عمل می‌رسد کمیت یکجا نسبت به بقیه لنگ می‌زند، شهرداری می‌گوید زمین بدهند، دامپزشکی می‌گوید خارج از ناحیه شهری باشد مسکن و شهرسازی می‌گوید منابع طبیعی زمین بدهد و اگر در حومه شهر باشد به سراغ بنیاد مسکن بروید، فرمانداری می‌گوید تا همراهی دستگاه‌ها نباشد نمی‌توان این طرح را اجرا کرد مضافاً بر اینکه جابجایی یک کشتارگاه به این راحتی نیست و درنهایت تعاون روستایی می‌گوید اگر کشتارگاه جابجا نمی‌شود حداقل فیلترها و هواکش‌های قدرتمند جدید در این مکان نصب شود! تمام این‌ها یک معنای ساده دارد ... پاس‌کاری بین ادارات و مسئولان و سردرگمی مردم و طرح‌های نیمه‌تمام!

مسئولان پاسخ‌گو باشند

اما وضعیت در حوالی کشتارگاه چگونه است که این همه مطالبات مردمی برای تغییر مکان آن بیان می شود باید به میان مردم رفت یکی از اهالی محل در خصوص این کشتارگاه به خبرنگار مهر می‌گوید: بارها از طریق همسایگان برای تهیه استشهاد اقدام کردیم تا این کشتارگاه به خارج از شهر منتقل شود یکی از مشکلات این کشتارگاه بوی بد آن است که شب‌ها به اوج خود می‌رسد.

محسن غلامی ادامه می‌دهد: شب‌ها هنگام تخلیه گوسفندان با روشن شدن هواکش ها بوی نامطبوعی کل منطقه را درگیر می‌کند که البته چاره‌ای نیز جز تحمل برای ما که ساکن منطقه هستیم وجود ندارد.

وی می‌افزاید: چند سالی است که خانه خود را برای فروش گذاشتم اما تاکنون یک خریدار نیز برای آن پیدا نشده است و در مواردی هم که مشتری خواهان بود به دلیل وجود کشتارگاه با پایین ترین نرخ قیمت حاضر به حضور در معامله‌شده بود.

وجود کشتارگاه مطلوب نیست

یکی دیگر از اهالی محل که تعمیرگاه دارد به خبرنگار مهر گفت: محل از نظر آرامش و خلوتی مطلوب است اما به عقیده من وجود یک واحد این چنینی در دل بافت شهری چندان مطلوب نیست و ما نیز در حمایت از هم محله‌ها خواستار ساخت مجموعه‌ای مجهز و مدرن در خارج شهر هستیم.

بارها با ارسال نامه کتبی به واحدهای مربوط موارد شکایت خود را مطرح کردیم اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفتیم محمدی گفته‌های خود را چنین ادامه می‌دهد: بارها با ارسال نامه کتبی به واحدهای مربوط موارد شکایت خود را مطرح کردیم اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفتیم.

وی می‌افزاید: در چند سالی که در این محل به عنوان تعمیرکار خودرو مشغول به کار هستم خانه‌های محل تغییری نداشتند و خریدوفروش و ساخت‌وساز کمتر در آن انجام می‌شود شاید بتوان یک بعد آن را به مسائل گرانی مصالح و ... تعمیم داد اما هر فردی با نگاه به شرایط محله کمتر رغبت به همسایگی با کشتارگاه خواهد داشت.

شهرداری متصدی است نه ما!

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان بابیان اینکه کشتارگاه‌ها وابسته به شهرداری هستند و آن‌ها باید نسبت به اصلاح سیستم اقدام کنند، می گوید: طبق رایزنی‌های صورت گرفته با شهرداری، آن‌ها بیشتر تمایل به واگذاری کشتارگاه شاهرود به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار بودند که تاکنون طی ۱۰-۱۵ سال گذشته علیرغم مکاتبات صورت گرفته و فشارهای ایجادشده نتیجه مطلوبی از این روند صورت نگرفته است.

محمد سعیدی در ادامه مطرح می کند: طی دوماهه گذشته شرایط نامناسب نظیر نبود پیش سردکن و سایر نواقض برطرف شده است که تصور می‌رود این روند در چند روز آینده بهتر شود اما راه اصلی تعطیلی کشتارگاه و ایجاد مکان جدید در خارج شهر است که بتواند به صورت منطقه‌ای به شاهرود، دامغان و میامی خدمات ارائه دهد.

وی بابیان اینکه کشتارگاه شاهرود درگذشته خارج شهر و اکنون با گسترش شهر داخل محدوده شهری قرارگرفته است، سخنان خود را چنین ادامه می‌دهد: اگرچه این کشتارگاه خدمات خود را به نحو مطلوب انجام می‌دهد اما به دلیل قرارگرفتن در هسته شهر و ایجاد مشکلاتی برای ساکنان این محدوده از نظر استانداردها و ضوابط بهداشتی و معیارها با فعالیت در حال انجام خود همخوانی ندارد.

ضرورت ایجاد کشتارگاهی خارج از شهر بسطام

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان بابیان اینکه در حال حاضر کشتارگاه بسطام بر اساس مصوبات تعطیل است، اضافه می کند: شهرداری باید کشتارگاهی خارج از شهر بسطام ایجاد کند که از محل نگهداری دام قبل از کشتار و سالن مناسب برای کشتار برخوردار بوده و تجهیز به‌پیش سردکن شود.

سعیدی همچنین بابیان اینکه کشتارگاه بسطام نیز سنتی است، می افزاد: این کشتارگاه بر اساس پروتکل‌ها باید تعطیل و خارج از شهر تبدیل به کشتارگاه صنعتی از تیپ یک الی چهار شود ولی متاسفانه این کشتارگاه نیز داخل شهر قرار دارد و نمی‌تواند در آینده فعالیتی داشته باشد.

وی افزود: تنها راه حل برای رفع بوی نامطبوع تعطیلی کشتارگاه شاهرود و احداث آن در خارج از شهر است تا بتواند خدمات مناسب برای تامین گوشت سالم و بهداشتی به نحو مطلوب ارائه دهد اما تاکنون همکاری در این حوزه صورت نگرفته است.

استانداردها رعایت می‌شود

شهردار شاهرود اما درباره این کشتارگاه به خبرنگار مهر، گفت: بحث تهیه گوشت سالم و سلامت به عنوان مهم‌ترین فراورده خام دامی هموراه دغدغه ما بوده است و از همان روز اول در سمت شهردار شاهرود محلات و مشکلات را موردبررسی قراردادیم و معتقدیم مکان‌یابی صحیح کشتارگاه باید خارج از محیط مسکونی دیده شده و مطابق با موازین بهداشتی گره بخورد.

به دنبال این هستیم که کشتارگاه شاهرود به بخش خصوصی واگذار و به خارج از شهر منتقل شود محسن احمدی ادامه می‌دهد: استانداردهای ورود و خروج دام و گوشت باید در کشتارگاه رعایت شود لذا بحث سامان‌دهی و تامین گوشت قرمز برای شهروندان در همین کشتارگاه به نحو مطلوب و شایسته برنامه‌ریزی‌شده است و به دنبال این هستیم که این مجموعه به بخش خصوصی واگذار و به خارج از شهر منتقل شود.

وی می‌افزاید: در خصوص کشتارگاه دولت نیز باید با انجام سیاست‌های تشویقی بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند تا اقدامات مطلوبی در سطح کلان انجام شود تا ساخت کشتارگاه دام بسیار خوبی در خارج از شهر برنامه‌ریزی‌شده و در خدمت مردم قرار گیرد.

استانداری زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم کند

شهردار شاهرود می‌گوید: متولی کشتارگاه شاهرود شهرداری است که با توجه به حساسیت در بخش بهداشت و محیط‌زیست و سنتی بودن مجموعه بسیار مورد توجه مدیریت شهری قرار دارد بنابراین بازدید روزانه انجام‌شده فرایند ورود دام و خروج گوشت قابل قبول است.

احمدی بیان می‌کند: خود ما قائل به این هستیم که کشتارگاه‌ها باید اساسا خارج از شهر با رویکرد کشتارگاه صنعتی و بدون هیچ گونه مزاحمتی برای شهروندان منطقه باشد، روزی که این کشتارگاه در شاهرود ساخته شده در فضایی خارج از شهر بوده است که با گسترش شهرسازی همچنان در همان محل پایدار باقی‌مانده است.

وی می افزاید: از دولت، استاندار و کسانی که در استان دستی بر این موضوع دارند می‌خواهیم تا زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم کنند تا شاهد احداث کشتارگاه مطلوب در منطقه شرق استان داشته باشیم.

رسیدگی به کشتارگاه در دستور کار

شهردار شاهرود بابیان اینکه رسیدگی ویژه به وضعیت کشتارگاه در دستور کار قرار دارد، بیان می‌کند: برای اولین بار در کشتارگاه شاهرود با هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی تجهیزات پیش سردکن تهیه شد که مراحل انتهایی کار در حال انجام و به‌زودی شاهد بهره‌برداری از آن خواهیم بود.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران نظارت بر کشتارگاه‌ها از حیطه وظایف شهرداری‌ها خارج و به وزارت جهاد و دامپزشکی واگذارشده است احمدی با ابراز اینکه بحث نظافت و آنچه که باید بر اساس ضوابط و مقررات در کشتارگاه اعمال شود مورد پیگیری قرار دارد، اضافه کرد: مسائل بهداشتی حائز اهمیت به‌فوریت انجام و از پیمانکار خواستیم تا موارد را رعایت کند بنابراین با سامان‌دهی امور اجرایی همگام با قانون و مقرران در خصوص ارتقا سطح کیفی و سلامت گوشت برنامه‌ریزی‌شده است.

وی گفت: همه تلاش خود را در راستای محیط سالم بدون آلودگی انجام می‌دهیم در ماه‌های قبل محیط‌زیست و دامپزشکی بر پارامترهای خوب در حوزه بهداشت و سلامت گوشت صحه گذاشتند، بر اساس مصوبه هیئت وزیران نظارت بر کشتارگاه‌ها از حیطه وظایف شهرداری‌ها خارج و به وزارت جهاد و دامپزشکی و شرکت‌های تهیه و توزیع گوشت واگذارشده است لذا همراهی‌های لازم را برای ارائه خدمات به ساکنان منطقه کشتارگاه خواهیم داشت.

در نهایت موضوع کشتارگاه شاهرود اگرچه خدماتی که ارائه می‌دهد برای مردم منطقه در خور و شایسته است اما در نهایت باید برای ساخت کشتارگاه صنعتی در خارج از بافت شهری با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی اقدامی عاجل کرد شاید باید آرزوی روزی را داشت که سه ضلع شهرداری، مسکن و شهرسازی و دامپزشکی با یکدیگر توافق کنند! تا آن زمان اما مردم شاهرود باید از خیابان کشتارگاه با احتیاط تردد کنند به مشکلات برنخورند.