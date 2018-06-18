احیای چاه های آب با فن آوری های نوین انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عطایی اظهار کرد: با گذشت زمان و تداوم بهره برداری از چاه های آب شرب که دارای لوله جدار فلزی هستند به دلایل مختلف مثل فعالیت باکتری های آهن و منگنز، ایجاد بیوفیلم در سطح لوله جدار و گراول پک چاه ها، عدم شست وشوی کافی در زمان حفاری و وجود گل بنتونیت، سبب گرفتگی شیارهای لوله جدار و همچنین مسدود شدن منافذ گراول پک اطراف لوله جدار می شود.

عطایی تصریح کرد: از این رو به مرور زمان سطح دینامیک آب و به تبع آن مقدار آبدهی چاه ها به طور چشمگیری کاهش می یابد.

وی افزود: اغلب بهره برداران در زمان مواجه با چنین مواردی اقدام به جابجایی چاه و حفر چاه جدید می کنند که هزینه های آن بالغ بر چندین میلیارد ریال است اما در این روش نخستین گام، انجام ویدئومتری چاه و ارائه گزارشِ امکان سنجی احیا است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی ادامه داد: همچنین پیستون زنی، برس زنی، سمباده زنی و در نهایت ارسال پالس های متناوب گاز نیتروژن به وسیله گان در گام های بعدی انجام می شود.

عطایی گفت: با انجام این اقدامات در برخی از چاه های جاجرم و بجنورد مجموعاً ۲۸ لیتر بر ثانیه به توان آبدهی چاه های استان اضافه شد.

وی اظهار کرد: هزینه ای که برای این روش صرف شده کمتر از چنج درصد از حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید است و شرکت آبفای خراسان شمالی در نظر دارد در گام اول ۱۰ حلقه از چاه های آب شرب موجود در استان را که با افت دبی مواجه شده اند را با این روش احیا کند.