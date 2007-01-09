روند خلع سلاح و منع گسترش هسته ای در جهان باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"بان کی مون" در این نشست که به منظور بررسی خطراتی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، برگزار شده است، گفت : ما باید برای پیشبرد روند خلع سلاح و منع گسترش هسته ای تلاش بیشتری از خود نشان دهیم .
وی درادامه تصریح کرد : مسئله خلع سلاح و منع گسترش تسلیحات به تقویت نظامهای خلع سلاح و منع گسترش هسته ای و رسیدگی به چالشهای خاص دارد .
کی مون افزود : شورای امنیت قطعنامه های مهمی را در این موارد تصویب کرده ، اما بخش عمده کار هنوز باقی مانده و همکاری جامعه بینالمللی برای رسیدگی به این موارد کاملاً ضروری است.
دبیر کل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اوضاع خاورمیانه خاطر نشان کرد : در دوره فعالیت خود تلاش می کنم تا نیروی جدیدی برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه پیدا کنم و خود را متعهد به همکاری با گروه چهارجانبه برای حل اختلافات اسرائیل و فلسطین خواهم کرد .
وی همچنین وضعیت عراق و افغانستان را نیز تامل برانگیز اعلام کرد .
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