آمریکا خواستار احداث پایگاه بزرگ نظامی در شبه جزیره کره شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، ژنرال بل فرمانده نظامیان آمریکایی در کره جنوبی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به گزارشهای اخیر درباره اینکه کره شمالی خود را آماده تکرار یک آزمایش هسته ای دیگر

می کند، گفت : کره شمالی ادعا کرده است که بیش از یک بمب هسته ای در اختیاردارد.



وی افزود: آنها یک بمب آزمایش کرده اند؛ بنابراین، دلیلی وجود ندارد که درآینده بمب دیگری را آزمایش نکنند.



این ژنرال آمریکایی همچنین هشدارداد که در صورت حمله کره شمالی به همسایه جنوبی خود، نیروهای ترکیبی مستقر در شبه جزیره کره به این حمله پاسخ خواهند داد و پیروز نهایی خواهند بود.



وزارت امور خارجه کره جنوبی روز گذشته و شبکه ای بی سی آمریکا به تازگی از نقل و انتقالات در پیونگ یانگ در شمال شرقی کره شمالی خبر دادند، اما اعلام کردند که هنوز هیچ نشانه ای از آمادگی برای انجام دومین آزمایش هسته ای در کره شمالی در اختیار نیست.



ژنرال بل همچنین دراین کنفرانس مطبوعاتی ازواشنگتن و سئول خواست که به توافقنامه احداث یک پایگاه بزرگ برای نیروهای خود تا سال 2008 عمل کنند .



اظهارات این ژنرال آمریکایی در پاسخ به گزارش مطبوعات است مبنی بر اینکه ممکن است جابجایی نظامیان آمریکایی در کره جنوبی که برای سال 2008 برنامه ریزی شده است تا سال 2013 انجام نشود.



هم اکنون 29500 نظامی آمریکایی در کره جنوبی مستقر است .



وزارت دفاع کره جنوبی ماه گذشته اعلام کرد که قادر به تکمیل جابجایی نظامیان آمریکایی تا سال 2008 نیست و تاریخی نیز دراین زمینه ارائه نداد .



بنابراین گزارش،علت تاخیر در جابجایی نظامیان آمریکایی، اعتراض ساکنینی است که زمینهای آنها توقیف شده و همچنین مناقشه بر سر مشارکت در هزینه 10.8 میلیارددلاری این جابجایی است .

کد مطلب 432064