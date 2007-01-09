تفاوت حقوق پرستاران بخش های ویژه و عادی 5 تا 10 هزار تومان است

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حداقل حقوق پرستاران با توجه به حرفه سختی که دارند مانند دیگر کارمندان دولت در بخش دولتی بوده و در خصوصی نیز بر اساس قانون کار است که در بخش دولتی حدود 180 هزار تومان و در بخش خصوصی 150 هزار تومان است.

محمد شریفی مقدم اظهار داشت: تفاوت زیادی به لحاظ حقوق پرستاران شاغل در بخش های عادی و بخش های ویژه نظیر سی. سی. یو و آی. سی. یو وجود ندارد و فقط برای پرستاارن در بخش های مختلف سختی کار تعلق می گیرد که میزان سختی کار پرستاران در بخش های عادی 35 درصد و در بخش های ویژه 55 درصد است.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری گفت: متوسط دریافتی حقوق پرستاران 230 هزار تومان است و متاسفانه در صورت اضافه کاری پرستاران در بخش های مختلف مراکز بهداشتی و درمانی که اغلب آن اجباری است حق اضافه کاری اندکی به آنان تعلق می گیرد در صورتی که اضافه کاری پرستاران مانند کارمندان اداری نیست.

وی تصریح کرد: عدم حق اضافه کاری مناسب برای پرستاران باعث از بین رفتن انگیزه پرستاران برای اضافه کاری شده است چرا که آنان تمایلی برای انجام کار بیشتر در ساعات بعد از ساعات رسمی کار ندارند بنابراین پرستار داوطب برای اضافه کاری بسیار کم است اما در این زمینه به علت کمبود نیروی پرستاری در مراکز بهداشتی و درمانی اجبار وجود دارد.