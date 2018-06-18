خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: به زمان برگزاری کنکور سراسری سال ۹۷ نزدیک می‌شویم؛ روزهای باقیمانده برای داوطلبان و اولیاء از اهمیت خاصی برخوردار است و همه در تکاپو هستند تا از این ماراتن عقب نمانند.

آن‌ها که در مدارس غیرانتفاعی درس می‌خوانند، تابع برنامه‌ریزی برنامه مدرسه خود و اشخاص دیگر سرگردان کلاس‌های کنکور و مشاوره‌های مؤسسات آموزشی می‌شوند.

هرچند مانند گذشته کشور با کمبود دانشگاه مواجه نیست، اما هنوز عده‌ای برآنند تا برای دستیابی به رشته و دانشگاه‌های برتر سد کنکور را بشکنند، اینجاست که پای کلاس‌های کنکور و اساتید مطرح به میان می‌آید و جیب خانواده‌ها با وجود هزار بدبختی خالی می‌شود.

تبلیغات گسترده در گرگان

در گرگان هم این روزها شاهد تبلیغات گسترده در سطح شهر توسط مؤسسه‌هایی هستیم که اغلب آن‌ها فاقد مجوز بوده و بدون داشتن تعرفه‌ای مشخص از دانش آموزان شهریه‌های نجومی می‌گیرند.

نسبت مؤسسات فعال مجوزدار به آموزشگاه های غیرمجاز فعال تقریباً پنج به ۲۵ است یکی از مدیران مؤسسات کلاس‌های کنکور مجوزدار در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مؤسسات آموزشی بی‌شماری در گرگان بدون داشتن مجوز مشغول فعالیت هستند و گویی که شهر کلانتر ندارد.

م. جعفری افزود: نسبت مؤسسات کنکوری فعال مجوزدار به آموزشگاه های غیرمجاز فعال تقریباً پنج به ۲۵ است.

وی گفت: متأسفانه این مؤسسات کلاس‌های مختلفی برگزار و برای دانش آموزان جاذبه‌های مختلف حتی غیر درسی ایجاد می‌کنند.

جعفری ادامه داد: این مؤسسات به دلیل نداشتن مجوز محدودیتی هم ندارد و هر طور که بخواهند کلاس برگزار می‌کنند بنابراین هرسال شاهد تعطیل شدن آموزشگاه‌های مجوزدار هستیم.

آموزش و پرورش اقدامی انجام نمی‌دهد

وی تصریح کرد: باید جلوی فعالیت این مؤسسات گرفته شود. آموزش و پرورش گاهی اعلام می‌کند ما از طریق اماکن پیگیر آن هستیم ولی سال‌هاست که مؤسسات غیرمجاز مشغول به فعالیت بوده و آموزش و پرورش کاری در این زمینه انجام نمی‌دهد.

جعفری اضافه کرد: اکنون در شهر مؤسسات کنکوری غیرمجاز را می‌بینیم که مانند قارچ رشد کرده‌ و در مجتمع‌های تجاری، زیرزمین‌ها، خانه‌ها و غیره فعالیت می‌کنند.

مشکلات مؤسسات غیرمجاز

وی با بیان این‌که این مؤسسات، مبالغ نجومی و بالاتر از استاندارد می‌گیرند، گفت: علاوه بر آن مشکلات دیگری هم وجود دارد، گردانندگان و مدرس‌های آن‌ها دانشجویان کم سابقه بوده و بسیاری از کلاس‌های آن‌ها حتی به پایان دوره هم نمی‌رسد، آن‌ها بعد از اخذ شهریه محل را ترک می‌کنند و والدین شاکی‌ای می‌مانند که چون موسسه مجوزی نداشته نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

جعفری تصریح کرد: این مؤسسات اعلام می‌کنند که اساتید ما پروازی هستند – از تهران می‌آیند- اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که واقعیت چیز دیگری است؛ اساتید آن‌ها، دانشجویان شهرهای دیگری بوده که در گرگان تحصیل می‌کنند و هیچ‌کدام استاد نیستند.

القاب دروغین

وی افزود: آن‌ها به راحتی بنرهای پر از دروغ شامل اصطلاحات «غول فیزیک»، «سوپراستار عربی» و غیره را در سطح شهر نصب می‌کنند حال اگر ما بخواهیم بنری نصب کنیم ابتدا باید استاد بودن مدرس خود را ثابت کنیم بعد کلمه «استاد» در بنر ذکر شود.

برای بررسی چگونگی فعالیت این مؤسسات و آسیب‌هایی که ممکن است ایجاد کند با رئیس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان گفتگو کردیم؛ عباس عبداللهی‌فر به خبرنگار مهر گفت: رقابت در کنکور باعث می شود فرصت طلبان از آن سوء استفاده‌ کنند.

وی ادامه داد: بر کار آموزشگاه‌ها و مدارسی غیردولتی که از اداره غیردولتی‌های آموزش و پرورش مجوز گرفته‌اند، نظارت می‌شود و اگر مشکلی باشد می‌توان آن را پیگیری کرد.

عبداللهی‌فر افزود: این مؤسسات قابل کنترل و مدیریت هستند ولی بسیاری از مؤسسات مقطعی بوده و زمان امتحانات، انتخاب رشته و کنکور سبز می‌شوند و بیشتر جنبه‌های مالی و تجاری در آن‌ها مطرح است.

طرح شکایت با شاکی خصوصی

وی تصریح کرد: اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد به اماکن نیروی انتظامی مراجعه و شکایت مطرح می‌شود وگرنه به صورت کلی نمی‌توان با فضاها و نیروهای مؤسسات خارج از آموزش و پرورش برخورد کرد.

عبداللهی‌فر همچنین گفت: سازمان نظام روانشناسی‌ می تواند بر این مراکز نظارت کنند البته بازوی اجرایی آن‌ها هم باید طرح شکایت در دادگاه را طی کند و از طریق اماکن پلمب شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سطح شهر بروید بنرهای تبلیغاتی زیادی را مشاهده می‌کنید که عنوان «دکتر» در آن ذکر شده است؛ تحقیقات نشان می‌دهد که آن‌ها دکتر نبوده و بار علمی چندانی هم ندارند.

جعفری با یادآوری این‌که مؤسساتی که از آموزش و پرورش مجوز دارند بر کار آن‌ها - تفکیک کارکنان، اساتید، فضاهای آموزش و غیره- نظارت می‌شود، گفت: خانواده‌ها باید هوشیار بوده و به سمت این مراکز بروند.

آسیب‌زا بودن این مراکز

عبداللهی‌فر افزود: فعالیت مؤسسات غیرمجاز سبب ایجاد مشکلاتی برای دانش آموزان می‌شود، مثلاً مرکز مشاوره‌ای در گرگان وجود دارد که پانسیون تشکیل داده و از ساعت هفت صبح تا ۱۰ شب بچه‌ها آنجا مستقر هستند.

وی با بیان این‌که این‌ها از نظر مالی و روحی آسیب‌زا هستند، گفت: با این‌ موسسه‌ها باید نیروی انتظامی برخورد کند.

عبداللهی‌فر اظهار کرد: بی‌سامانی‌هایی در این زمینه وجود دارد و برخی از افراد هم از این فضا و ناآگاهی خانواده‌ها سوء استفاده می‌کنند.

فضای سالم در مجوزدارها

وی گفت: در کلاس‌های مؤسسات مجوزدار محدودیت‌هایی وجود دارد و چون مدرس‌های آن مورد تأیید آموزش و پرورش است فضاهای سالمی ایجاد می‌شود.

بسیاری از مؤسسات مقطعی بوده و زمان امتحانات، انتخاب رشته و کنکور سبز می‌شوند و بیشتر جنبه‌های مالی و تجاری در آن‌ها مطرح است عبداللهی‌فر تأکید کرد: مبالغ در مؤسسات مجوزدار کنترل و طبق تعرفه شهریه دریافت می‌شود اما در غیررسمی‌ها این‌طور نیست.

اگر دانش‌آموز براساس استاندارد آموزشی و یک برنامه مطالعاتی درست رفتار کند می‌تواند از فرصت‌های خود به شایستگی استفاده کرده و نتایج خوبی را برای خود رقم بزند؛ نکته‌ای که معاونت متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان هم بر آن تأکید کرد و به خبرنگار مهر گفت: در فضای آموزشی چیزی که برای ما مهم است کتاب درسی است.

تصورات نادرست اولیاء

ابراهیم حاجیلری ادامه داد: تب داغ کلاس‌های کنکور به تصورات نادرست اولیاء برمی‌گردد زیرا آن‌ها فکر می‌کنند اگر فرزندان خود را در کلاس‌ها و مؤسسات خصوصی متعدد تعریف کنند، شانس یادگیری آن‌ها افزایش می‌یابد.

وی گفت: داده‌های تجربی ما نشان می‌دهد که دانش‌آموزی که انگیزه‌های خواندن را در شرایط مدرسه‌ای خود به دست نیاورده باشد با کلاس‌های خصوصی و جبرانی این‌چنینی نمی‌توان مشکل تحصیلی وی را حل کرد.

حاجیلری ادامه داد: این مؤسسات مکانی برای فرصت‌طلبی افراد سودجوست و چون این یک نیاز از طرف خانواده‌ها تلقی می‌شود، همه به آن سمت کشیده شده و سهم زیادی از منابع خانواده صرف این کار می‌شود.

تقویت انگیزه

وی گفت: وظیفه ما به عنوان نهاد فرهنگی این است که تلاش کنیم خانواده‌ها دانش‌آموز خود را از لحاظ انرژی و انگیزه تقویت کنند تا حداکثر تلاش خود را برای موفقیت انجام دهد.

حاجیلری تأکید کرد: دانش‌آموزی که در شرایط شخصی خود با یک برنامه منسجم تلاش لازم را نداشته باشد از قِبَل این کلاس‌ها چیزی جز این‌که هزینه خانواده را هرز دهد، عایدش نمی‌شود.

اقدامات فرهنگی

وی نقش اقدامات فرهنگی را در این زمینه مهم دانست و تصریح کرد: چشم و هم چشمی‌هایی در بین خانواده‌ها و دانش آموزان وجود دارد و تصور می‌شود اگر نفر اول کنکور مثلاً در درس فیزیک دانش آموز وارد شود می‌تواند شرایط وی را متحول کند در صورتی که واقعاً این‌گونه نیست. این تصورات نادرست زمینه‌های فعالیت مؤسسات این‌چنینی را ایجاد کرده است.

آموزش و پرورش تلاش می‌کند تا تکنیک‌های و روش‌هایی را از طریق مشاورهای خود به خانواده‌ها تزریق کند تا شرایط موجود کنترل شود حاجیلری گفت: آموزش و پرورش روی این مسأله حساس است و تلاش می‌کنیم به خانواده‌ها اطلاعات مناسب‌تری ارائه دهیم تا تصمیمات بهتری را بگیرند.

وی افزود: ممکن است برخی از آموزشگاه‌ها در قالب مؤسسات علمی آزاد مجوزهایی داشته باشند و چون بخش خصوصی هستند از فضاهای فانتزی برای جذب منابع بیشتر استفاده می‌کنند.

حاجیلری با بیان این‌که خانواده‌ها نباید گول این فضاها را بخورند، تصریح کرد: دانش‌آموز تا زمانی که خودش نخواهد و تلاش نکند اتفاقی خوب درسی برای وی نخواهد افتاد.

نقش مشاورها

وی افزود: آموزش و پرورش هم تلاش می‌کند تا تکنیک‌های و روش‌هایی را از طریق مشاورهای خود به خانواده‌ها تزریق کند تا شرایط موجود کنترل شود.

حاجیلری بیان کرد: برخی از مواقع دانش‌آموز در فضاهایی قرار می‌گیرد که آسیب‌ها و خساراتی برای وی به همراه دارد بنابراین خانواده‌ها باید در این زمینه حساس باشند.

برای نظارت بر کلاس‌ها و آموزشگاه‌های کنکور، آیین‌نامه‌ای در آموزش و پرورش وجود دارد و این آیین‌نامه ناظر بر هزینه کلاس‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان در یک کلاس، جنسیت حضور در کلاس و غیره است که آموزشگاه‌ها را موظف کرده در چارچوب خاصی عمل کنند اما این‌که تا چه حد دستگاه‌های نظارتی قادر به کنترل مراکز آموزشی علمی آزاد هستند، سؤالی است که پاسخ آن را می‌توان از وضعیت فعلی کلاس‌ها و آموزشگاه‌ها غیرمجاز گرفت.