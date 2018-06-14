لزوم مشارکت جدی تر خیران آبادان در موضوع گلریزان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور شب گذشته در آئین گلریزان که در محل باشگاه گلستان آبادان برگزار شد ضمن اشاره به اینکه ماه رمضان رو به پایان است، گفت: خوشا به حال کسانی که توانستند از این فضا بهترین بهره را ببرند.

وی با ابراز ناخرسندی و تاسف از اینکه جلسه به دلیل کمی افراد خیر حاضر در آن رونق چندانی ندارد، افزود: در مورد موضوع گلریزان (جرائم غیر عمد) بایستی نگاهی به سمت مردم باشد و ظاهر این جلسه نشان می دهد که ما در بحث جذب مشارکت و کمک مردم و به ویژه خیران به خوبی کار نکرده ایم، روی سخنم با فرد خاصی نیست و این ایراد به من نیز وارد است که برای آن بایستی در نماز جمعه بیشتر صحبت کنم.

ابراهیمی پور اظهار کرد: گلریزان یعنی آنکه مردم همانطور که احساس غرابت پیدا می کنند، حس مسئولیت پذیریشان نیز در برابر هم نوعشان برانگیخته می شود.

امام جمعه آبادان تصریح کرد: با اندک مالی می توان گره از مشکلات باز کرد و کارهای بزرگتری را انجام داد، معتقدم چنین جشن هایی باید در فضای باز همچون پارک و در میان مردم برگزار شود.

حجت الاسلام ابراهیمی پور گفت: هدفمان از برپایی چنین جلساتی نباید به طور صرف اجتماع در یک سالن باشد بلکه هدف اصلی جریان سازی برای جذب مشارکتهای مردم و به خصوص خیران است.

وی افزود: با کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به خانواده های آنان نیز کمک شده و آنها را از آسیب های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی ، روحی و روانی نجات می دهد و آرامش به خانواده این زندانیان باز می گردد.

وی با بیان اینکه به فرموده خداوند متعال هیچ فقیری نمی ماند مگر ثروتمندی حقش را ادا نکند، اظهار کرد: هر کسی در مجموعه کاری خود باید به عنوان سفیر کار کند و با برنامه ریزی نسبت به جمع آوری کمک های مالی برای زندانیان جرائم غی عمد گام بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این آئین ۵۰۹ میلیون تومان مبلغ مورد نیاز برای آزادی هشت زندانی جرائم عمد در آبادان توسط خیران و برخی ادارات، سازمانها و شرکتهای آبادان و خیران شهر اروندکنار تقبل شد که البته شرط آزادی زندانیان پرداخت این مبالغ است.

سال ۹۵ در آبادان ۱۲ زندانی با ۷۰۰ میلیون تومان و در سال ۹۶ نیز ۶ زندانی با ۶۶۰ میلیون تومان از محل کمک خیران در قالب جشن گلریزان از بند آزاد شدند که به دلیل تصادف، جرایم مالی همچون ورشکستگی مالی غیر از کلاهبرداری، مهریه و نفقه در بند قانون بودند.