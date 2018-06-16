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۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

برای ایام امتحانات؛

طرح «خداقوت دانشجو» در دانشگاه تهران برگزار می شود

طرح «خداقوت دانشجو» در دانشگاه تهران برگزار می شود

مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دانشجویان همیار سلامت روان طرح «خداقوت دانشجو» را در ایام امتحانات اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، کارشناسان این مرکز با همکاری دانشجویان همیار سلامت با حضور در خوابگاه‌ها، محل‌های غذاخوری و سایر محل‌های تجمع دانشجویان به گفتگوی کوتاه با آنها پرداخته و حمایت خود را از دانشجویان اعلام می‌کنند.

این طرح با هدف آماده‌سازی دانشجویان برای امتحانات، افزایش اطلاعات و توانمندی دانشجویان برای مدیریت زمان، نحوه پاسخگویی به سوالات امتحانی و انتخاب راهکارهای بهینه برای مقابله با اضطراب امتحان، تشویق دانشجویان برای تعیین اهداف و به‌کارگیری روش‌های مطالعه صحیح به منظور بهبود عملکرد در امتحانات اجرا می‌شود.

در اجرای این طرح ضمن مراجعه کارشناسان و دانشجویان همیار سلامت روان به اتاق‌های دانشجویان و ارائه آموزش‌های بسیار کوتاه و همچنین اقلام آموزشی، تنقلات سالم نیز در میان دانشجویان توزیع می‌شود.

کد مطلب 4320938

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