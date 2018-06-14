وزش باد شدید در جنوب و شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ،بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز (۲۴ خرداد) به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در شمال غرب دامنه‌های غربی و مرکزی البرز و مناطقی از شمال شرق و مرکز کشور رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

همین وضعیت در روزهای جمعه وشنبه (۲۵ و ۲۶ خرداد) در شمال غرب و دامنه‌های غربی و مرکزی البرز نیز پیش‌بینی می‌شود. از بعد از ظهر امروز (۲۴ خرداد) و طی روز جمعه (۲۵ خرداد) احتمال خیزش گرد و خاک در منطقه جنوب غرب کشور به سبب وزش باد شدید وجود دارد. جمعه و شنبه (۲۵ و ۲۶ خرداد) خلیج فارس به سبب وزش باد شدید مواج خواهد بود.

بر اساس این گزارش ،فردا (۲۵ خرداد ماه) آسمان تهران قسمتی ابری و در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد وبرق و وزش باد شدید خواهد بود. بیشینه دمای هوا در این روز ۳۴ و کمینه آن ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. روز شنبه( ۲۶ خرداد ماه) نیز آسمان تهران قسمتی ابری همراه با وزش باد در بعد از ظهر و افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود و حداکثر و حداقل دمای هوا در این روز ۳۴ و ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.