وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات پرش با اسب اظهار داشت: به مناسبت عید سعید فطر سومین هفته رقابت‌های پرش با اسب هیئت سوارکاری استان‌همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات شنبه ۲۶ خردادماه در باشگاه سوارکاری ایثار برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان با اشاره به پرورش نژادهای اصیل اسب در همدان گفت: در استان‌همدان و در شهرستان رزن اسب‌های اصیل عرب پرورش می‌یابند و این مرکز تولید و پرورش اسب اصیل عرب با ۱۵ سال فعالیت یکی از بزرگ‌ترین و بهترین مراکز پرورش اسب اصیل عرب است.

وی عنوان کرد: همچنین در غرب همدان و منطقه اسدآباد و بخشی از نهاوند اسب‌های نژاد کرد پرورش داده می‌شود.

برقعی درباره هیئت‌های سوارکاری شهرستانی نیز بیان کرد: در حال حاضر شهرستان‌های ملایر، رزن و نهاوند دارای رئیس هیئت بوده و فعال هستند.