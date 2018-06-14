به گزارش خبرگزاری مهر، نسیم تربتی گفت: نتایج فاز هفتم رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی از طریق سامانه رتبه بندی اعلام شد و این نتایج صرفاً مربوط به شرکت هایی است که در فاز هفتم رتبه بندی ثبت نام کرده اند.

وی همچنین گفت: شرکت هایی که به دلیل عدم اعتبار نمایندگی یا پروانه ساخت موفق به اخذ رتبه نشده اند، تا پنجم تیر ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به تمدید نمایندگی یا پروانه ساخت اقدام نمایند.

اجرای برنامه نظارتی بر حسن انجام و ارائه به موقع خدمات پس از فروش توسط شرکتها باعث آماده به کار بودن دستگاهها در ارائه خدمات به بیماران شده که به صورت مستمر از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت پایش می شود.