مواضع دولتهای عربی به منافع قومیتی گرایش دارد تا منافع اسلام

مهدی مطهرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری تاکید کرد: سخنان مقام معظم رهبری در عین هشدار به کشورهای عربی حامل این بشارت است که قدرت جمهوری اسلامی ایران قدرت جهان اسلام و کشورهای منطقه خواهد بود، لذا این بیانات رویکرد "مبشراً و نذیراً" دارد.



وی با بیان اینکه رویکرد هویت رفتار سیاسی کشورها و دولت های عربی بیش از آنکه تحت تاثیر اسلام باشد به منافع دولت های عربی می اندیشد گفت : این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران قوت جهان اسلام را مترادف با قوت خویش و عین منفعت ملی خود تعریف می کند.



این استاد دانشگاه افزود: از این روست که در حدود 3 دهه پس از انقلاب اسلامی بر اساس تئوری ام القرای جهان اسلام، همواره این ایران بوده که برای کشورهای عربی هزینه پرداخته است و کشورهای عربی در بزنگاه های تاریخ همواره با رقبای ایران همکاری کرده اند.



وی با بیان اینکه کشورهای عربی بیش از آنکه مسلمان باشند عرب هستند و به منافع قوم عرب می اندیشند گفت : این موضوع با ادبیات سیاسی مغایرتی ندارد ولی ما هم باید به این نکته توجه داشته باشیم که اولویت توانمندی ایران برای حصول به افزایش قدرت اولویت ایرانیان یعنی اسلام یک ضرورت جدی است.



مطهرنیا تاکید کرد : حکومتمداران ما باید بر این نکته واقف باشند که آنچه ضرورت جدی توانمندی اسلام در سطح بین المللی است ، افزایش قدرت ایران در عصر حاضر است؛ از این رو در عین احترامی که به پیونده های قوی مذهبی، رویکردهای غنی تاریخی و به هم پیوستگی های غیرقابل کتمان سیاسی و اقتصادی در منطقه با دولت های عربی داریم، حکومتمداران نباید اجازه دهند ایران وجه المعامله کشورهای منطقه با قدرت های فرامنطقه ای باشد .



وی گفت : کشورهای منطقه نیز بهتر است بدانند عاقبت این نزاع ها حل منازعه به طرق مختلف خواهد بود و در نظر داشته باشند با احتساب درصدی از این احتمال که پایان منازعه پیوند ایران در چارچوبی منطقی و عقلایی با نظام بین الملل شود، تمام تافته های آنان یک شبه برهم خواهد ریخت و اگر درصد اندکی هم برای این موضوع جا باز کنند خواهند دید که پیامدهای بزرگی برای آنان خواهد داشت.



این تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به اینکه آمریکاییها تلاش دارند در چارچوب تئوری جنگ های نامتعادل به برجسته سازی قدرت ایران و خطرات احتمالی ایران برای منطقه بپردازند، افزود : آمریکاییها قصد دارند از یک سو با برجسته نمایی مخاطرات ناشی از افزایش توان ایران در منطقه رودررویی ابرقدرت را با یک قدرت متوسط توجیه پذیر نمایند و ازسوی دیگر جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران را در منطقه و سطح بین المللی در چارچوب انزوای سیاسی مدیریت کنند.



وی ادامه داد : از این رو واشنگتن تلاش دارد با توجه به جایگاه تاریخی، سیاسی و مهمتر از آن اعتقادی ایران در سطح خاورمیانه، امکان گسترش روابط منطقه ای برای ایران فراهم نگردد تا کشورمان جایگاه خود را به عنوان قدرت منطقه ای در مهمترین جایگاه استراتژیک جهان به اثبات نرساند.



مطهرنیا با اشاه به اینکه رودر رویی مستقیم آمریکا با ایران می تواند هزینه های جبران ناپذیری را از لحاظ امنیتی بر پیکره ایالات متحده وارد آورد، گفت : واشنگتن می داند ایران عراق نیست، لذا برآنند که قبل از هرگونه تلاش مستقیم در برخورد با ایران با تنگ کردن حلقه محاصره، تهران را در موقعیت ضعف قرار دهند تا هزینه های برخورد با ایران درسطح مستقیم کاهش یابد.



این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: آمریکایی ها قصد دارند تعارض میان ایران و آمریکا را در سطح بین المللی به تعارض منطقه ای تبدیل کنند و در این میان، ایجاد شکاف میان برادران اهل تسنن و تشیع و حتی رویکرد عربی عجمی، منازعات منطقه ای و تقلیل چالش ایران با ایالات متحده آمریکا به درگیری درون منطقه ای در دستور کار این کشور است.