وجود ۲۰۰۰ کودک کار در کرج/۷۰ درصد کودکان اتباع بیگانه هستند

محمد مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید سرزده‌ای که از اداره بهزیستی شهرستان کرج داشته است، اظهار کرد: طبق آمارهای اعلام‌شده ۷۰ درصد کودکان کار در کلان‌شهر کرج از اتباع بیگانه هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش بهزیستی دو هزار کودک کار در کرج وجود دارد که نیازمند حمایت‌های مالی و اجتماعی هستند.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری شهرستان کرج با تأکید بر اینکه تاکنون برای ۳۵۰ کودک کار با حمایت‌های بخش مددکاری پرونده تشکیل‌شده است، گفت: باید به سه شاخص اصلی طلاق، کودکان کار و کودک‌آزاری توجه ویژه شود.

مجرد در بخش دیگری با اشاره به اینکه اداره بهزیستی شهرستان کرج حمایتی فراتر از امکانات موجود از کودکان کار دارد، گفت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها است.

به گفته وی ۲۰ هزار معلول، ۳۰۰ کودک تحت پوشش مراکز اجتماعی و هزار و ۱۳ نفر زن سرپرست خانواده تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کرج هستند.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری شهرستان کرج از وجود پنج مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کلان‌شهر کرج خبر داد و گفت: این مراکز ۲۰ هزار مددجو تحت پوشش‌دارند.