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۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

وجود ۲۰۰۰ کودک کار در کرج/۷۰ درصد کودکان اتباع بیگانه هستند

وجود ۲۰۰۰ کودک کار در کرج/۷۰ درصد کودکان اتباع بیگانه هستند

کرج - معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری شهرستان کرج گفت: طبق آمارهای اعلام‌شده ۷۰ درصد کودکان کار در کلان‌شهر کرج از اتباع بیگانه هستند.

محمد مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید سرزده‌ای که از اداره بهزیستی شهرستان کرج داشته است، اظهار کرد: طبق آمارهای اعلام‌شده ۷۰ درصد کودکان کار در کلان‌شهر کرج از اتباع بیگانه هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش بهزیستی دو هزار کودک کار در کرج وجود دارد که نیازمند حمایت‌های مالی و اجتماعی هستند.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری شهرستان کرج با تأکید بر اینکه تاکنون برای ۳۵۰ کودک کار با حمایت‌های بخش مددکاری پرونده تشکیل‌شده است، گفت: باید به سه شاخص اصلی طلاق، کودکان کار و کودک‌آزاری توجه ویژه شود.

مجرد در بخش دیگری با اشاره به اینکه اداره بهزیستی شهرستان کرج حمایتی فراتر از امکانات موجود از کودکان کار دارد، گفت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها است.

به گفته وی ۲۰ هزار معلول، ۳۰۰ کودک تحت پوشش مراکز اجتماعی و هزار و ۱۳ نفر زن سرپرست خانواده تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کرج هستند.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری شهرستان کرج از وجود پنج مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کلان‌شهر کرج خبر داد و گفت: این مراکز ۲۰ هزار مددجو تحت پوشش‌دارند.

کد مطلب 4321340

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